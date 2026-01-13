A 500 Global e a Creators HQ apoiam criadores e fundadores que estão construindo startups avaliadas coletivamente em mais de US$ 130 milhões

A 500 Global, uma das firmas de capital de risco mais ativas do mundo, com sede no Vale do Silício1, e a Creators HQ, o primeiro hub de criadores de conteúdo dos Emirados Árabes Unidos e do Oriente Médio, que viabiliza globalmente o ecossistema de criadores, anunciaram que o programa Creators Ventures Accelerator está construindo e apoiando startups lideradas por criadores, avaliadas coletivamente em mais de US$ 130 milhões.2

O Creators Ventures Accelerator recebeu mais de 1.100 inscrições de criadores de conteúdo e fundadores de startups de tecnologia de mais de 70 países. Após um processo seletivo competitivo, 21 criadores e fundadores foram escolhidos para o programa. Esse grupo atende a uma comunidade de mais de 20 milhões de seguidores, assinantes e usuários em diversas plataformas.

“Os criadores representam uma classe crescente de empreendedores de fato, com 50 milhões de criadores no mundo, número que deve crescer entre 10% e 20% ao ano nos próximos cinco anos. A primeira fase dessa indústria foi construída com base em visibilidade e viralidade para monetização. Com consumidores cada vez mais informados e exigentes, acreditamos que os novos caminhos para a comercialização pertencerão àqueles focados em fundamentos de negócios, engajamento profundo com a comunidade, conteúdo de qualidade, estratégias diversificadas e construção com visão de longo prazo e aderência entre produto e mercado. Temos orgulho de viabilizar e apoiar este grupo de criadores e fundadores nessa jornada, em setores diversificados como marketing, finanças, educação, saúde, consumo e mídia e entretenimento”, afirmou Courtney Powell, COO da 500 Global.

As empresas do Creators Ventures Accelerator são:

Bump | Fintech | EUA – impulsionando a maior infraestrutura financeira do mundo para a economia global de criadores

Bupple | Software e Serviços | EUA – simplificando a criação de conteúdo ao operar agentes editores de IA sobre toda a biblioteca de conteúdo de uma marca, substituindo fluxos de trabalho desconectados

dromOS | Software e Serviços | México – ajudando pessoas a manter consistência no autodesenvolvimento ao transformar a formação de hábitos e desafios liderados por criadores em um jogo

Echooo AI | Marketing e Publicidade | Paquistão – automatizando fluxos tradicionais de gestão de influenciadores por meio de agentes de IA

Geeva | Marketing e Publicidade | EAU – apoiando colaborações entre marcas e criadores com o uso de IA

Hypesociety | Marketing e Publicidade | EAU – transformando criadores em um motor de distribuição em tempo real para marcas por meio do repost de seus conteúdos

InfluSense | Software e Serviços | Reino Unido – ajudando a encontrar criadores emergentes antes de se tornarem famosos

Intuition Intelligence | Software e Serviços | EUA – ajudando criadores de conteúdo a incorporar viralidade em seus conteúdos

Kami | Consumo | Turquia – motor de IP impulsionado por comunidade que transforma 400 milhões de minutos de histórias em franquias geradas por IA

Mindfull | Saúde | EUA – plataforma personalizada de saúde feminina que substitui a contagem de calorias por inteligência nutricional

MoonTech | Marketing & Publicidade | EAU – transformando o marketing de influenciadores em um motor de crescimento mensurável e previsível

Neura Coach | Saúde | EUA – combinando suporte humano com agentes de IA para orientar pessoas em direção a seus objetivos

Noqta Creative | Educação | Bahrein – oferecendo educação estruturada e profissional para criadores de conteúdo de língua árabe

SHAIKE | Marketing e Publicidade | França – criando anúncios de nível hollywoodiano com IA, de forma mais rápida, barata e eficiente

Skillstore | Educação | Reino Unido – ajudando criadores a se tornarem os novos educadores

So Squared | Software e Serviços | Reino Unido – otimizando o comércio liderado por criadores para marcas globais

Societiz | Educação | EUA – transformando criadores em mercados emergentes de influenciadores em fundadores

Stareable | Mídia e Entretenimento | EUA – ajudando criadores a escalar seus IPs e negócios

Super Abla | Educação | Egito – ensinando árabe por meio da cultura, história e geografia com uma plataforma edtech de educação infantil orientada por conteúdo

The Good News | Marketing e Publicidade | Egito – amplificando histórias de esperança para e a partir da juventude árabe

Trenderz | Marketing e Publicidade | Costa do Marfim – moldando para onde o mundo viaja ao ajudar criadores a transformar influência em reservas reais

O programa Creators Ventures Accelerator, com duração de 10 semanas, culminou em uma apresentação final durante a quarta edição do 1 Billion Followers Summit, que atraiu mais de 30.000 participantes globais, 15.000 criadores de conteúdo e mais de 500 palestrantes. Avançaram para a etapa final e se qualificaram para consideração de investimento pela Creators HQ James Jones, CEO e cofundador da fintech para criadores Bump, e Ya?mur Aydemir, CEO e fundadora do motor de IP de histórias impulsionada pela comunidade Kami.

Sua Excelência Alia AlHammadi, vice-presidente do Escritório de Mídia do Governo dos EAU e CEO do 1 Billion Followers Summit, parabenizou as empresas qualificadas para consideração de investimento pela Creators HQ, Bump e Kami, elogiando as ideias criativas e as visões inovadoras, que refletem a ambição dos criadores de conteúdo e sua capacidade de aproveitar a criatividade digital para construir empreendimentos de alta qualidade com impacto social e de desenvolvimento significativo.

AlHammadi afirmou: “O Creators Ventures Accelerator incorpora nosso apoio contínuo aos criadores de conteúdo e influenciadores, capacitando-os a desenvolver suas ideias e transformá-las em projetos sustentáveis que gerem resultados concretos de desenvolvimento e estejam alinhados às aspirações futuras.”

O painel de jurados incluiu especialistas renomados: Courtney Powell, COO da 500 Global; Scott Van Den Berg, fundador da Hotstart VC; Ben Acott, CMO da Magnetic Labs; Jonathan Labin, reconhecido consultor de tecnologia e ex-diretor administrativo da Meta.

O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS OU EDUCACIONAIS GERAIS. A 500 GLOBAL NÃO FAZ QUAISQUER DECLARAÇÕES QUANTO À EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E, EMBORA TENHA TOMADO MEDIDAS RAZOÁVEIS PARA GARANTIR QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM PRECISAS E ATUALIZADAS, NÃO SE ACEITA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR ERROS OU OMISSÕES.

EM NENHUMA HIPÓTESE O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVE SER INTERPRETADO COMO ACONSELHAMENTO JURÍDICO, TRIBUTÁRIO OU DE INVESTIMENTO DA 500 GLOBAL OU DE QUALQUER DE SUAS AFILIADAS. A 500 GLOBAL NÃO GARANTE RESULTADOS FUTUROS PARA QUAISQUER DECISÕES TOMADAS, NO TODO OU EM PARTE, COM BASE NO CONTEÚDO OU NAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. TODOS OS LEITORES DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVEM CONSULTAR SEUS PRÓPRIOS ADVOGADOS, CONTADORES OU OUTROS CONSULTORES PROFISSIONAIS ANTES DE TOMAR QUALQUER AÇÃO RELACIONADA A ESTE COMUNICADO.

EM NENHUMA HIPÓTESE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVEM SER CONSIDERADOS COMO UMA OFERTA DE VENDA OU SOLICITAÇÃO DE INTERESSE PARA A COMPRA DE QUAISQUER VALORES MOBILIÁRIOS ASSESSORADOS PELA 500 GLOBAL OU POR QUALQUER DE SUAS AFILIADAS. EM NENHUMA HIPÓTESE QUALQUER CONTEÚDO AQUI PRESENTE DEVE SER INTERPRETADO COMO MATERIAL DE MARKETING DE FUNDOS POR POTENCIAIS INVESTIDORES QUE CONSIDEREM UM INVESTIMENTO EM QUALQUER FUNDO DA 500 GLOBAL.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de capital de risco multiestágio com US$ 2,2 bilhões em ativos sob gestão3, que investe em fundadores que estão construindo empresas de tecnologia de rápido crescimento. A 500 Global concentra-se em mercados onde tecnologia, inovação e capital podem liberar valor de longo prazo e impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico. A empresa trabalha em estreita colaboração com partes interessadas estratégicas e assessora governos sobre as melhores formas de apoiar ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento econômico em mercados emergentes.

A 500 Global apoiou mais de 5.000 fundadores representando mais de 3.000 empresas que operam em mais de 80 países, com mais de 35 empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão e mais de 160 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e já desinvestidas) (dados de 30 de junho de 2025). A empresa lançou mais de 200 turmas de programas para startups em 24 mercados, acelerou mais de 4.000 startups e orientou mais de 6.000 fundadores. Seus mais de 180 integrantes estão localizados em mais de 23 países e trazem experiência como empreendedores, investidores e operadores de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

Para mais informações, acesse www.500.co.

Sobre a Creators HQ

A Creators HQ é o primeiro hub de criadores de conteúdo dos Emirados Árabes Unidos e do Oriente Médio, lançado sob o Fundo de Apoio a Criadores de Conteúdo — uma iniciativa anunciada por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos EAU e governante de Dubai, durante a segunda edição do 1 Billion Followers Summit, em 2024. A Creators HQ oferece uma base para que criadores, inovadores e iniciativas criativas prosperem.

A Creators HQ faz parte da Visioneers, a maior plataforma de gestão e desenvolvimento de conteúdo dos Emirados Árabes Unidos. A Visioneers engloba 21 empresas e plataformas, incluindo a 1 Billion Followers Summit, New Media Academy, Communications Center, History Academy, Arab Nation, Masdar News, UAE Nation, UAE in Numbers, Whoweyya, Al Mal Channel, Wasl, Xposed e AI Media Lab.

Para mais informações, acesse www.creatorshq.com.

Sobre o 1 Billion Followers Summit

Com o objetivo de alcançar mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, o 1 Billion Followers Summit, o maior evento do mundo dedicado a moldar a economia dos criadores de conteúdo, organizado pelo Escritório de Mídia do Governo dos EAU, reúne os principais influenciadores globais de redes sociais de todas as plataformas online. O evento explora como as novas mídias podem impulsionar mudanças sociais positivas e fomentar o crescimento econômico sustentável das nações. É um componente-chave do esforço dos EAU para promover uma comunidade vibrante de criadores de conteúdo.

Para mais informações, acesse www.1billionsummit.com.

1 Com base nas Tabelas Globais da PitchBook de 2024.

2 A 500 Global não oferece qualquer garantia quanto ao sucesso ou crescimento de qualquer organização ou indivíduo que participe de um programa da 500 Global. Observe que o valor de avaliação coletiva é um montante agregado baseado em avaliações individuais fornecidas pelas empresas/fundadores participantes em 31 de dezembro de 2025, é autodeclarado e não foi verificado pela 500 Global.

3 Os cálculos de ativos sob gestão (AUM) são baseados em estimativas internas em 30 de junho de 2025.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113602188/pt/

Contato para a Imprensa

Relações com a Mídia na 500 Global

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@500.co