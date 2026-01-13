A Nexo se torna a primeira patrocinadora master da história do ATP 500 Dallas Open nos EUA em acordo plurianual

A Nexo, plataforma de riqueza em ativos digitais, foi nomeada a primeira patrocinadora master (Title Partner) da história do ATP 500 Dallas Open, nos Estados Unidos, em um acordo plurianual com início em 2026,àmedida que a empresa avança em sua estratégia de marca de longo prazo por meio de grandes propriedades esportivas globais. A parceria foi anunciada em Dallas, juntamente com a estreia da marca Nexo Dallas Open e a revitalização de duas quadras públicas de tênis no norte do Texas. Como um dos apenas dois torneios ATP 500 nos EUA e o único campeonato indoor do ATP Tour no país, o Dallas Open coloca a Nexo entre um seleto grupo de patrocinadores master de torneios ATP 500.

“Esta parceria com a Nexo representa um marco transformador para o Dallas Open”, afirmou Peter Lebedevs, diretor do torneio. “Garantir um patrocinador master desse nível, no momento em que entramos no nosso segundo ano como evento ATP 500, eleva ainda mais o torneio no cenário global. Alinhar-nos a um parceiro que está moldando a próxima geração de soluções em ativos digitais fortalece nossa visão para a próxima geração do tênis.”

Para a Nexo, o acordo plurianual é um investimento estratégico em visibilidade global sustentada da marca, posicionando a empresa em ecossistemas esportivos premium que engajam públicos de alto poder aquisitivo e reforçam valor de longo prazo.

Como parte do anúncio de hoje, o Nexo Dallas Open destacou seu impacto comunitário com duas quadras de tênis recém-revitalizadas no norte do Texas, com o objetivo de ampliar o acesso ao esporte durante todo o ano para jovens e praticantes recreativos.

O Dallas Open, que entra agora em seu quinto ano no norte do Texas, foi elevadoàcategoria ATP 500 em 2025 — movimento que aumentou sua visibilidade internacional e atratividade comercial.

Atraindo jogadores norte-americanos e internacionais de alto ranking, incluindo os principais tenistas dos EUA Taylor Fritz e Ben Shelton, além do vice-campeão do Dallas Open de 2025, Casper Ruud, o Nexo Dallas Open 2026 será realizado de 7 a 15 de fevereiro, no Ford Center at The Star, em Frisco — sede e centro de treinamento do Dallas Cowboys.

O Dallas Open marca a quarta parceria da Nexo com o tênis e sua terceira colaboração com o ATP Tour, ampliando a recente parceria plurianual anunciada com o Australian Open, após os patrocínios do ATP 500 Abierto Mexicano Telcel, em Acapulco, e do ATP 250 Mifel Tennis Open, em Los Cabos.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de riqueza de ativos digitais, desenvolvida para capacitar clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riquezas, com foco no sucesso do cliente e na entrega de soluções personalizadas, apoiadas pelo atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Desde 2018, a Nexo oferece oportunidades incomparáveis ??a clientes visionários em mais de 150 jurisdições. Com mais de US$ 371 bilhões processados ??globalmente, geramos valor duradouro para milhões de pessoas em todo o mundo. Nossa plataforma completa combina tecnologia avançada com uma abordagem centrada no cliente, oferecendo um produto de rendimento flexível e com prazo fixo, empréstimos lastreados em criptomoedas, ferramentas de negociação sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito em criptomoedas. Construída sobre profundo conhecimento do setor, um modelo de negócios sustentável, infraestrutura robusta e segurança rigorosa, a Nexo defende a inovação e a prosperidade duradoura.

Sobre o Nexo Dallas Open

O Nexo Dallas Open é atualmente um torneio masculino ATP Tour 500 que disputará seu quinto ano no norte do Texas — e o primeiro em Frisco — de 7 a 15 de fevereiro de 2026, no Ford Center at The Star, em Frisco. Será o único campeonato indoor do ATP Tour nos Estados Unidos e contará com os principais tenistas do mundo em disputas de simples e duplas. O torneio, anteriormente realizado como New York Open, é um dos eventos mais longevos do ATP Tour nos EUA. Sua rica história inclui grandes nomes do tênis, como John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick, Michael Chang, John Isner e Andy Murray, além de estrelas da geração atual como Kei Nishikori, Milos Raonic e Reilly Opelka.

Sobre a ATP

A missão da ATP é servir ao tênis. Como entidade organizadora do ATP Tour e do Challenger Tour, a ATP entretém um bilhão de fãs globais, apresenta os melhores jogadores do mundo em torneios de prestígio e inspira a próxima geração do esporte. Da United Cup, na Austrália,àEuropa, Américas e Ásia, as estrelas do tênis competem por títulos e pontos no PIF ATP Rankings em eventos ATP Masters 1000, 500 e 250, além dos Grand Slams. Todos os caminhos levam ao Nitto ATP Finals, o prestigiado encerramento da temporada realizado em Turim, Itália, que reúne apenas os 8 melhores jogadores de simples e as melhores duplas da temporada, coroando o ATP World No. 1, apresentado pelo PIF — a maior conquista do tênis. Para mais informações, acesse www.ATPTour.com.

Contatos para a Imprensa

Kate Okiomah | Tony Fay PR | kate@tonyfaypr.com | 602-550-2969

Luke Adams | Tony Fay PR | luke@tonyfaypr.com | 469-503-5883

Contatos de Imprensa da Nexo | Equipe de Comunicação da Nexo | communications@nexo.com