Resultados do FY 2025 da ExaGrid — Um trimestre e um ano de resultados recordes para a empresa

ExaGrid®, a única solução do setor de Tiered Backup Storage com Retention Time-Lock (RTL) com IA, que inclui uma camada não expostaàrede (tiered air gap), Auto Detect & Guard, exclusões com atraso e imutabilidade para recuperação contra ransomware, anunciou hoje que alcançou recordes de reservas (bookings) e de receita no quarto trimestre, encerrado em 31 de dezembro de 2025, além de registrar um ano recorde de reservas e receita em 2025.

A ExaGrid bateu diversos recordes no trimestre (Q4 2025), incluindo:

Recorde de receita e reservas totais

Recorde de receita e reservas de novos clientes

Recorde de receita e reservas de pedidos recorrentes de clientes existentes

Recorde de 202 novos clientes (novos logos) no trimestre Recorde de 88 novos clientes com contratos de seis dígitos Três negócios de sete dígitos com novos clientes



Além disso, a ExaGrid teve ano recorde de reservas e receita em 2025 e manteve P&L, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos pelo 20º trimestre consecutivo. A empresa está 100% livre de dívidas, demonstrando sólida saúde financeira.

A ExaGrid adicionou 202 novos clientes no Q4 2025, incluindo 88 negócios de seis dígitos e 3 negócios de sete dígitos com novos clientes. A empresa alcançará mais de 5.000 clientes ativos instalados, do segmento upper mid-market a grandes empresas, no início de 2026. Esses clientes utilizam diariamente o ExaGrid Tiered Backup Storage para proteger seus dados. A ExaGrid é um destino de armazenamento em camadas para mais de 25 aplicações e utilitários de backup, incluindo Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, Oracle RMAN, Cohesity (Q2 2026), entre muitos outros listados no site da ExaGrid.

Destaques do Q4 2025:

Forte taxa de vitórias competitivas, superior a 70% no trimestre.

202 novos clientes adicionados.

88 negócios com novos clientes de seis dígitos e 3 de sete dígitos.

Quase 5.000 clientes protegem seus dados com o ExaGrid Tiered Backup Storage.

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações de clientes em mais de 80 países.

Crescimento global das vendas — mais de 50% do negócio veio de fora dos Estados Unidos.

A empresa permanece positiva em caixa, EBITDA e P&L ao longo dos últimos 20 trimestres.

A ExaGrid substituiu um número recorde de appliances Dell Data Domain no trimestre.

Lançamento da Versão 7.4.0, que incluiu o recurso Retention Time-Lock com IA da ExaGrid: Auto Detect & Guard, além de novos recursos para ajudar MSPs a acompanhar o uso de dados de seus clientes e permitir a restauração dos dados de um cliente individual em caso de ataque de ransomware.

A ExaGrid venceu os prêmios “Backup & DR Innovation of the Year”, “Storage Hardware Innovation of the Year” e “Storage Vendor of the Year” no MSP Channel Awards 2025, em dezembro, somando-se a seis prêmios do setor conquistados anteriormente no ano no Storage Awards, Data Breakthrough Awards e Network Computing Awards — totalizando nove prêmios do setor em 2025.

“A ExaGrid continua crescendo com fundamentos financeiros saudáveis, como demonstrado pelos últimos 20 trimestres em que mantivemos P&L, EBITDA e fluxo de caixa livre positivos”, afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Temos equipes de vendas em mais de 30 países e instalações de clientes em mais de 80 países. Continuamos investindo em nossas parcerias de canal e trabalhamos com mais parceiros revendedores em 2025 do que nunca. Lançamos novos recursos especialmente para nossos parceiros Managed Service Provider (MSP), permitindo que configurem um compartilhamento específico por cliente, com uso de dados monitorado e reportado para faturamento por compartilhamento, além de disponibilizar recuperação contra ransomware por cliente. Assinamos nosso primeiro Integrador Global de Sistemas ‘Top 10’ mundial e em breve assinaremos com o segundo. Continuamos substituindo armazenamento primário por trás das aplicações de backup, bem como appliances de deduplicação inline scale-up, graçasànossa arquitetura única que oferece backups mais rápidos, restaurações rápidas, escalabilidade real com janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, forte segurança e a melhor recuperação contra ransomware do setor com o Retention Time-Lock com IA.”

“Tivemos um 2025 muito bem-sucedido e buscamos manter o impulso com crescimento de dois dígitos da receita em 2026”, concluiu Andrews.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece o Tiered Backup Storage com uma Landing Zone de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura scale-out e recursos de segurança completos, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid oferece alta velocidade de backups, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. O Repository Tier oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui appliances completos e mantém janelas de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência programada de produtos. A ExaGrid apresenta a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com tier isolado da rede (tiered air gap), exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com