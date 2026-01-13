Velejador cego sobe ao palco do WEF: projeto "HIRO’s CHOICE" se prepara para zarpar

O "Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" (projeto de travessia solo do Pacífico por velejador cego 2027) é uma iniciativa inédita no mundo em que Mitsuhiro Iwamoto, um velejador japonês completamente cego, residente em San Diego, tentará realizar uma travessia transpacífica solo e sem paradas na primavera de 2027. Navegando sozinho em um veleiro de 28 pés, ele pretende cruzar o Oceano Pacífico partindo de San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos, até Amakusa, na província de Kumamoto, no Japão, sem fazer escala em nenhum porto.

Iwamoto falará sobre esse projeto na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de 2026, que acontecerá em janeiro de 2026.

URL do projeto: https://hiros-choice.com/ ?

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108221968/pt/

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

A principal mensagem que ele deseja transmitir no WEF é o poder da escolha.

Ele perdeu a visão aos dezesseis anos, um momento em que quase desistiu de tudo. Ainda assim, escolheu seguir em frente. Em 2013, ele tentou cruzar o Pacífico pela primeira vez com um parceiro, mas a viagem fracassou após uma colisão com uma baleia. O incidente gerou duras críticas públicas e o levou novamente a um período de grande desânimo.

Seis anos depois, em 2019, acompanhado de um novo parceiro, Iwamoto concluiu com sucesso uma travessia ininterrupta do Pacífico de cerca de 13.000 quilômetros, navegando de San Diego até Fukushima, no Japão. Naquele momento, ele fez mais uma escolha: dar um passo além. Dessa decisão nasceu este novo projeto.

No WEF, Iwamoto deve apresentar seu discurso no dia 21 de janeiro de 2026 (horário de Davos, Suíça).

O que o levou a escolher esse desafio extraordinário? Convidamos você a ouvir o que ele tem a dizer.

URL do WEF: https://www.weforum.org/

Este projeto ambicioso depende de uma ampla rede de sistemas de apoio que funcionarão como "seus olhos".

Entre eles estão comunicação contínua por satélite via Starlink, câmeras de alta sensibilidade, sistemas de navegação por voz que transmitem informações críticas, um centro de apoio em terra monitorando a viagem e, acima de tudo, o apoio coletivo de pessoas do mundo todo que irão guiá-lo e prestar assistência.

Juntos, esses elementos buscam criar uma nova forma de navegação, transformando gradualmente em realidade aquilo que sempre foi visto como uma "aventura impossível" para um velejador cego.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260108221968/pt/

Projeto de travessia solo do Pacífico por velejador cego 2027

E-mail: press@hiros-choice.com / awamura@hiros-choice.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Telefone: +81-90-3100-3976 (Kaori Awamura)