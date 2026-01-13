Cantina Veneta mantém tradição italiana em São Paulo

Fundada em 1957 por três amigos recém-chegados da Itália, a Cantina Veneta surgiu com o propósito de preservar e compartilhar a culinária italiana tradicional. As receitas, trazidas na bagagem dos fundadores, seguem sendo preparadas com respeito às técnicas artesanais e à herança familiar.

O restaurante iniciou suas atividades em um sítio na estrada do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, e desde 2012 funciona no bairro Chácara Santo Antônio, mantendo sua proposta de ambiente acolhedor e atendimento personalizado. A fachada coberta por primaveras e o espaço interno reforçam a identidade construída ao longo de quase sete décadas.

Logo na entrada, um painel de fotos registra momentos vividos por clientes ao longo dos anos, reunindo diferentes gerações que frequentam a casa. Entre essas histórias está a presença diária de Romolo Conti, um dos fundadores, que aos 94 anos acompanha a rotina do restaurante.

No cardápio, a cozinha segue a tradição da região do Vêneto, com massas artesanais preparadas com ingredientes naturais, servidas em porções generosas. Entre os destaques estão a lasanha ao forno e o filé à parmegiana, considerados os carros-chefe da casa, além de polentas, frango a passarinho e sobremesas variadas.

Sem serviço de delivery, a Cantina Veneta mantém o atendimento presencial e a retirada no local, reforçando a experiência à mesa como parte essencial de sua proposta.

Serviço

Cantina Veneta – desde 1957

Rua Fernandes Moreira, 1132 – Chácara Santo Antônio – São Paulo

Horário: terça a domingo, das 11h30 às 16h

Aceita cartões de crédito e tickets refeição

Acessibilidade para cadeirantes e banheiro adaptado

Estacionamento conveniado e zona Wi-Fi

Não possui serviço de delivery

Informações para a imprensa

Cris Primi – Assessoria de Imprensa

E-mail: crisprimi785@gmail.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Telefone: (11) 99664-8117