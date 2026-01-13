Casa São Pedro atualiza posicionamento com foco em confiança

Fundada em 1957, a Casa São Pedro, rede varejista de materiais de construção com atuação em Osasco, Carapicuíba, Jandira e Cajamar (SP), informou que atualizou seu posicionamento estratégico para 2026, com ênfase em confiança e relacionamento com clientes.

Segundo a Câmara Municipal de Osasco, o município conquistou autonomia político-administrativa e teve posse do primeiro prefeito em 19 de fevereiro de 1962. A Câmara também registra referências históricas à região de Quitaúna em narrativas sobre a formação local.

A empresa informa que ampliou sua presença ao longo das últimas décadas, passando de uma operação local para atuação regional, com atendimento a moradores, profissionais autônomos e pequenos negócios.

O reposicionamento é apresentado em um contexto de alta pulverização do varejo de materiais de construção no país. Levantamento do Instituto Anamaco, com base na RAIS 2022, apontou 152.960 lojas varejistas de material de construção no Brasil.

De acordo com o CEO Emerson Kamagian, o objetivo é organizar a comunicação e a experiência de marca em torno dos pilares anunciados.

“Nossa relevância está ligada à capacidade de nutrir relações duradouras com os clientes. A empresa é a mesma; o que muda é como ela se mostra ao mundo.”

A Casa São Pedro informa que o reposicionamento se apoia em confiança, curadoria, cuidado e coragem, com desdobramentos previstos em comunicação, experiências de atendimento e presença local ao longo de 2026.

A empresa também afirma que uma das manifestações visuais em desenvolvimento é o personagem “Pedrinho”, descrito como um elemento de comunicação voltado a representar acessibilidade de informação técnica e proximidade com o público. A implementação completa do reposicionamento está prevista para ocorrer ao longo de 2026, com as primeiras iniciativas informadas para o primeiro trimestre.

Sobre a Casa São Pedro

A Casa São Pedro é uma rede varejista de materiais de construção fundada em 1957, com origem em Osasco (SP). Com lojas em Osasco, Carapicuíba, Jandira e Cajamar, atende consumidores, profissionais e pequenos empreendimentos com produtos para obras, reformas e manutenção. Mais informações: www.casasaopedro.com.br