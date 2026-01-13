A NetApp nomeia Paul Fipps para o Conselho de Administração

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a entrada de Paul Fipps, presidente de Operações Globais com Clientes da ServiceNow, para o seu Conselho de Administração. O Conselho passa a ser composto por dez diretores, nove dos quais são independentes, sendo que 50% foram nomeados nos últimos cinco anos.

Fipps traz consigo mais de 20 anos de experiência impulsionando o crescimento por meio da tecnologia e a transformação da experiência do cliente. Na ServiceNow, ele lidera atualmente as áreas de vendas globais, sucesso do cliente, ecossistemas de parceiros e operações de campo. Anteriormente, atuou como vice-presidente executivo de Vendas Globais na ServiceNow e como presidente da Under Armour Connected Fitness e diretor de Experiência na Under Armour, supervisionando as experiências globais de venda direta ao consumidor, fitness conectado e digitais. Ele também fez parte do conselho consultivo da Quantum Metric. Fipps é bacharel em Sistemas de Informação, possui MBA pela Universidade de Baltimore e é graduado pelo Programa de Gestão Avançada da Wharton School.

“A comprovada capacidade de Paul em alinhar a execução de vendas, o sucesso do cliente e os ecossistemas de parceiros será fundamental para ajudarmos os clientes a construir infraestrutura de dados inteligente para impulsionar suas cargas de trabalho mais críticas”, disse George Kurian, CEO da NetApp. “Sua mentalidade focada no cliente e seu rigor operacional, combinados com um histórico de transformação de experiências digitais em escala global, fortalecerão a execução e acelerarão a inovação, posicionando a NetApp como líder confiável em dados prontos para IA.”

“Paul traz consigo uma visão estratégica singular e excelência operacional, fortalecendo a capacidade do Conselho de Administração de guiar a NetApp em sua próxima fase de crescimento”, disse Mike Nevens, presidente do Conselho de Administração da NetApp. “Sua comprovada experiência na integração e implementação de soluções de IA é fundamental para o sucesso contínuo da NetApp, pois ajuda os clientes a construir infraestruturas de dados inteligentes que geram resultados transformadores. O histórico de Paul na construção de organizações globais de alto desempenho e no impulsionamento do sucesso do cliente, aliadoàsua expertise em soluções de IA, está perfeitamente alinhadoànossa visão de inovação e crescimento.”

“É uma honra ingressar no Conselho da NetApp em um momento tão crucial, já que os dados são a base da inovação na era da IA”, disse Fipps. “A NetApp possui uma posição de liderança clara e confiável, ajudando os clientes a aproveitar os dados para IA e transformação digital. Estou ansioso para trabalhar em parceria com o Conselho e a equipe de liderança para apoiar o crescimento de longo prazo da NetApp e o impacto nos clientes em todo o mundo.”

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260112216731/pt/

Contato para a Imprensa:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato com Investidores:

Kris Newton

NetApp

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kris.newton@netapp.com