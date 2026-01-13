Fitas multiuso são opção para reparos emergenciais contra infiltrações

Infiltrações costumam surgir de forma inesperada - após chuvas intensas, deslocamento de telhas ou afrouxamento de parafusos - e exigem ação rápida para impedir que o problema se agrave. Nessas situações, soluções práticas e de aplicação imediata são fundamentais, especialmente quando o reparo definitivo não pode ser feito no mesmo momento.

Segundo Anderson Cruz, gerente técnico da Vedacit, as fitas multiuso surgem como uma alternativa eficiente para reparos simples e emergenciais. “São produtos autoadesivos indicados principalmente para infiltrações, goteiras e pequenos danos estruturais expostos ao sol e à chuva”, explica.

De acordo com o especialista, o principal objetivo das fitas é permitir que o consumidor atue rapidamente, reduzindo riscos de danos estruturais mais severos. “Elas foram pensadas para quem precisa resolver o problema de forma ágil, sem complicação e com segurança. São grandes aliadas em manutenções domésticas, comerciais e até industriais”, afirma Cruz.

As fitas multiuso da Vedacit podem ser aplicadas em diferentes situações, como vedação de calhas, cumeeiras e rufos, além de parafusos de fixação de telhas (pontos frequentemente associados a vazamentos). Também são indicadas para carrocerias de caminhões baú e furgões, especialmente em áreas metálicas mais suscetíveis à umidade.

O uso é recomendado ainda em telhados cerâmicos, de fibrocimento ou metálicos, nos quais pequenos danos podem gerar infiltrações imediatas. “Além dessas aplicações, as fitas são muito úteis em manutenções rápidas em estruturas externas, obras de pequeno porte e adequações emergenciais em locais que não podem ficar expostos à água”, finaliza o gerente técnico.