A BeOne Medicines destaca sua liderança global em oncologia na 44ª Conferência Anual de Saúde da J.P. Morgan

A BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa global de oncologia, apresentará hoje os pilares de sua crescente liderança global em oncologia durante sua apresentação na 44ª Conferência Anual de Saúde do J.P. Morgan, em San Francisco.

John V. Oyler, cofundador, presidente do conselho e CEO da BeOne, destacará a liderança transformadora da empresa no tratamento das malignidades de células B. A apresentação trará o BRUKINSA®, líder global entre os inibidores da tirosina quinase de Bruton (BTK), além de ativos fundamentais em hematologia: sonrotoclax, um inibidor de BCL2 de nova geração e potencialmente best-in-class, que recebeu suas primeiras aprovações regulatórias globais em 30 de dezembro; e BGB-16673, um composto de ativação por degradação quimérica (CDAC) de BTK potencialmente first-in-class e best-in-class. Além disso, o Sr. Oyler compartilhará mais informações sobre a supervia global de desenvolvimento da BeOne, que reúne capacidades clínicas globais, totalmente internas e com vantagem competitiva, capazes de reduzir significativamente o custo e o tempo para desenvolver um novo medicamento, acelerando o acesso dos pacientesàinovação em todo o mundo.

“A BeOne está emergindo como a principal empresa de oncologia do mundo, com liderança consolidada no tratamento das malignidades de células B, um pipeline líder na indústria e um conjunto único de capacidades internas para atender a enormes necessidades médicas não atendidas globalmente”, afirmou Oyler. “O BRUKINSA consolidou-se como o inibidor de BTK best-in-class e líder global em receita, com um perfil de eficácia e segurança de longo prazo incomparável em todas as indicações aprovadas. A combinação investigacional de BRUKINSA com o inibidor de BCL2 sonrotoclax tem o potencial de transformar o cenário de tratamentos de duração fixa para LLC, com taxas e cinética de doença residual mínima best-in-class. O BGB-16673 é o degradador de BTK mais avançado em clínica e continua a se destacar como um tratamento potencialmente first-in-class e best-in-class. A combinação de uma das equipes de pesquisa mais inovadoras do setor com nossas capacidades clínicas verticalmente integradas nos coloca em uma posição sólida para a próxima fase de crescimento, com um perfil financeiro robusto e uma presença global em expansão.”

Principais temas da apresentação da BeOne (7h30 PT, terça-feira, 13 de janeiro de 2026), na Conferência de Saúde do J.P. Morgan:

A BeOne é a única empresa com medicamentos fundamentais potencialmente best-in-class em três mecanismos de ação (MOAs) chave na LLC

A BeOne é líder no tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC), com três medicamentos fundamentais aprovados ou em estágio clínico que atendem a todos os subtipos de pacientes.

A BeOne é líder no tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC), com três medicamentos fundamentais aprovados ou em estágio clínico que atendem a todos os subtipos de pacientes. O BRUKINSA é atualmente o líder global em receita na classe dos inibidores de BTK (BTKi) e o único BTKi a demonstrar sobrevida livre de progressão (PFS) superior e melhor perfil de segurança cardíaca em comparação ao ibrutinibe em um estudo clínico de Fase 3 head-to-head. No Congresso Anual da American Society of Hematology (ASH), em dezembro, a empresa apresentou resultados históricos de seis anos do estudo global de Fase 3 SEQUOIA, comparando BRUKINSA versus bendamustina mais rituximabe (BR) em pacientes com LLC ou linfoma linfocítico pequeno sem tratamento prévio, com PFS estimada de 74% para BRUKINSA versus 32% para BR. A sobrevida global (OS) em 72 meses foi de 84% para BRUKINSA e 80% para BR; após ajuste para COVID-19, as taxas de OS foram 88% e 82%, respectivamente.

A BeOne está avançando rapidamente a combinação investigacional de BRUKINSA e sonrotoclax como um regime de duração fixa potencialmente best-in-class para o tratamento de primeira linha da LLC, com resultados clínicos que indicam taxas potencialmente best-in-class de doença residual mínima indetectável (uMRD) nos tempos mais precoces, como desfechos exploratórios. A empresa espera divulgar resultados de uMRD do estudo de Fase 3 CELESTIAL, que compara zanubrutinibe + sonrotoclax (ZS) versus venetoclax + obinutuzumabe (VO), em 2026.

Além disso, a empresa continua avançando o BGB-16673 como um degradador direcionado de BTK potencialmente first-in-class e best-in-class. Resultados do estudo de Fase 1 em pacientes com LLC fortemente pré-tratados, com acompanhamento mediano de 18 meses, demonstraram taxa de resposta global de 86% e PFS em 12 meses de 79%. A BeOne espera resultados potencialmente pivotais do estudo de Fase 2 do BGB-16673 em LLC recidivada/refratária (R/R) em 2026.

A supervia global de desenvolvimento da BeOne, aliada a uma equipe líder de P&D em oncologia, impulsiona desenvolvimento mais rápido, registros regulatórios acelerados e maior acesso global dos pacientes

A BeOne aproveita uma das maiores equipes de pesquisa em oncologia da indústria, juntamente com cerca de 6.000 colaboradores em desenvolvimento clínico e manufatura, apoiando sua supervia global de desenvolvimento, totalmente interna e estrategicamente vantajosa, para levar rapidamente seus medicamentos a pacientes com câncer em todo o mundo.

A equipe dedicada de cientistas de pesquisa possui profunda expertise no desenvolvimento de inibidores de pequenas moléculas, biológicos, degradadores de proteínas direcionados, anticorpos multiespecíficos e conjugados anticorpo-fármaco (ADCs). Nos últimos 18 meses, a empresa avançou 15 Novas Entidades Moleculares (NMEs) para a clínica, em uma ampla gama de modalidades, e espera entregar mais oito a dez NMEs por anoàclínica a partir de 2026. A BeOne planeja compartilhar atualizações dos seguintes programas — todos com prova de conceito clínica e significativo potencial de mercado: inibidor de CDK4, ADC B7-H4, inibidor de PRMT5, anticorpo biespecífico GPC3x41BB e ADC de CEA.

Um perfil financeiro sólido viabiliza investimentos para o crescimento futuro da BeOne

A forte posição financeira da BeOne permite que a empresa alcance maior escala global mantendo a rentabilidade em 2026 e além.

A empresa gerou mais de US$ 350 milhões em fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2025 e possui mais de US$ 4 bilhões em caixa. A BeOne continuará investindo em inovação em seus pipelines de hematologia e tumores sólidos para maximizar o valor de longo prazo para pacientes e acionistas, ao mesmo tempo em que busca desenvolvimento de negócios gerador de valor, incluindo oportunidades para alavancar sua supervia global de desenvolvimento.

A transmissão ao vivo da apresentação da BeOne pode ser acessada na seção de investidores do site da empresa em https://ir.beonemedicines.com. As gravações arquivadas também estarão disponíveis no site.

Sobre a BeOne Medicines

A BeOne Medicines é uma empresa global de oncologia com sede na Suíça, dedicadaàdescoberta e ao desenvolvimento de tratamentos inovadores mais acessíveis a pacientes com câncer em todo o mundo. Com um portfólio que abrange hematologia e tumores sólidos, a BeOne acelera o desenvolvimento de seu diversificado pipeline de terapias inovadoras por meio de capacidades internas e colaborações. A empresa conta com uma equipe global em crescimento de quase 12.000 colaboradores, distribuídos em seis continentes, movidos pela excelência científica e pela velocidade excepcional para alcançar mais pacientes do que nunca.

Para saber mais, acesse www.beonemedicines.com e nos siga no LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 e de outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre: a apresentação prevista da BeOne na 44ª Conferência Anual de Saúde do J.P. Morgan; o potencial do sonrotoclax como inibidor de BCL2 best-in-class e do BGB-16673 como CDAC de BTK first-in-class; as capacidades internas da BeOne para impulsionar a inovação e atender necessidades médicas não atendidas globalmente; o potencial da combinação BRUKINSA + sonrotoclax no tratamento da LLC; o posicionamento da BeOne para crescimento; o cronograma esperado de resultados dos estudos clínicos de ZS versus VO e do BGB-16673; as expectativas da BeOne quanto ao avanço de NMEs para a clínica; a capacidade da BeOne de alcançar maior escala global mantendo a rentabilidade; os planos de continuar investindo em ativos e geografias comerciais que impulsionem crescimento rentável; e os planos, compromissos, aspirações e objetivos descritos na seção “Sobre a BeOne”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas em função de diversos fatores importantes, incluindo: a capacidade da BeOne de demonstrar a eficácia e a segurança de seus candidatos a medicamentos; resultados clínicos que podem não apoiar o desenvolvimento adicional ou a aprovação regulatória; ações de agências regulatórias que podem afetar o início, o cronograma e o progresso dos estudos clínicos e aprovações de comercialização; a capacidade da BeOne de obter sucesso comercial para seus medicamentos comercializados e candidatos, se aprovados; a obtenção e manutenção de proteção de propriedade intelectual; a dependência de terceiros para conduzir desenvolvimento, fabricação, comercialização e outros serviços; a experiência limitada da BeOne na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade de obter financiamento adicional para operações, concluir o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a rentabilidade; e os riscos discutidos mais detalhadamente na seção “Fatores de Risco” do relatório trimestral mais recente da BeOne no Formulário 10-Q, bem como em seus registros subsequentes juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Todas as informações deste comunicadoàimprensa são válidas na data de sua divulgação, e a BeOne não assume qualquer obrigação de atualizá-las, salvo conforme exigido por lei. As projeções financeiras da BeOne baseiam-se em estimativas e premissas sujeitas a incertezas significativas.

