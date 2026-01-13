Empresa capacita mais de 20 mil profissionais na área de elétrica em 2025

A capacitação profissional tem sido um fator recorrente no setor de instalações elétricas, especialmente diante das exigências relacionadas à segurança, eficiência e cumprimento das normas técnicas vigentes. A atualização de conhecimentos acompanha a evolução dos materiais, das tecnologias e das regulamentações do segmento.

Nesse contexto, a COBRECOM, fabricante de fios e cabos elétricos de baixa tensão, realizou em 2025 uma série de treinamentos técnicos voltados a diferentes públicos do setor elétrico, incluindo eletricistas, engenheiros, estudantes e equipes de vendas de lojas de materiais elétricos e de construção civil.

As iniciativas resultaram na capacitação de mais de 20 mil profissionais ao longo do ano, sendo que foram realizados 235 treinamentos, número 25% superior em relação a 2024.

“A COBRECOM é uma empresa preocupada em auxiliar os profissionais do setor de instalações elétricas através da capacitação técnica”, ressalta Fábio Ferrara, gerente de marketing da COBRECOM.

Paulo Sandrini Pozetti, instrutor técnico da COBRECOM, analisa que esses dados são bastante positivos e atestam que a empresa está preocupada em transmitir informações relevantes para que todos entendam a importância de não se preocuparem apenas com os preços dos produtos elétricos, mas sim com a qualidade dos mesmos.

“Os treinamentos oferecem qualificação técnica específica de maneira didática. Além disso, são importantes, pois estamos capacitando o mercado, que sofre com irregularidades constantes. É extremamente importante termos profissionais qualificados e capacitados”, destaca Sandrini.

Treinamentos para diversos segmentos

Segundo o instrutor técnico da COBRECOM, a companhia está preparada para atender às necessidades de cada perfil do público que assiste a seus treinamentos técnicos.

Por isso, foram desenvolvidos diversos assuntos que são direcionados para cada tipo de público - profissionais da área (eletricistas, engenheiros, estudantes, entre outros), construtoras e também para as equipes de vendas das lojas de materiais elétricos e de construção civil.

“O conteúdo apresentado é rico em informações importantes e que agregam conhecimento para todos os públicos. Também usamos termos descomplicados e fazemos analogias para melhor compreensão de todos”, explica Sandrini.

De acordo com o profissional, os treinamentos sobre informações gerais sobre fios e cabos elétricos e como dimensioná-los corretamente foram os temas mais solicitados em 2025.

“Para 2026, a empresa continuará investindo na capacitação técnica dos profissionais da área de elétrica. Temos a expectativa de aumentar consideravelmente o número de participantes desses eventos”, revela Fábio Ferrara.

Treinamentos para instituições de ensino

Durante 2025 também foram feitos alguns treinamentos específicos para os estudantes da área de elétrica em instituições como o SENAI e Instituto Dom Macário.

“Ao todo 1.126 estudantes foram capacitados durante esses eventos”, revela Sandrini.

Capacitação das equipes de vendas

A participação dos vendedores e outros profissionais das lojas de materiais elétricos e de construção civil nos eventos técnicos da COBRECOM também foi bastante expressiva.

“As revendas, atacadistas, distribuidores e os home centers entenderam a importância de capacitar seus vendedores para terem mais argumentos de vendas; e os profissionais sabem da importância de reciclar os seus conhecimentos. É um grande movimento de conscientização que queremos causar neste mercado: segurança”, esclarece Fábio Ferrara.

Como solicitar treinamentos técnicos da COBRECOM

Segundo Paulo Sandrini Pozetti, os lojistas que tiverem interesse em ter os nossos treinamentos devem encaminhar a solicitação para os representantes/vendedores COBRECOM que os atendem.

“No caso de escolas e instituições, essas devem entrar em contato diretamente com a empresa, por meio de nossos canais como telefone, site, redes sociais, entre outros”, conclui o instrutor técnico da COBRECOM.