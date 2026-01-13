Assine
Estoque estratégico reduz riscos na logística do aço

O crescimento da atividade industrial no Brasil amplia a demanda por aço e pressiona a cadeia logística do setor. Diante desse cenário, a manutenção de estoques estratégicos surge como uma prática adotada por distribuidores para mitigar riscos de abastecimento, reduzir impactos da volatilidade do mercado e garantir a continuidade de projetos industriais e de infraestrutura.

13/01/2026 13:33

O setor industrial brasileiro registrou crescimento de 1,8% no acumulado de 2025 até maio, segundo dados oficiais, movimento que tem ampliado a demanda por insumos básicos, como o aço. Esse cenário reforça a importância da eficiência logística e da previsibilidade no fornecimento de materiais para projetos industriais, de infraestrutura e da construção civil.
 
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, fatores como distância entre centros produtivos, custos de transporte e prazos de entrega tornam a gestão da cadeia de suprimentos um ponto crítico. Nesse contexto, distribuidores do setor adotam estratégias como a formação de estoques estratégicos para reduzir riscos operacionais e evitar interrupções no abastecimento.
 
Estoque estratégico como resposta à volatilidade do mercado
 
A distribuição de tubos de aço carbono, utilizados em segmentos como construção pesada, indústria petroquímica e infraestrutura, depende de condições adequadas de armazenagem e manuseio para preservação do material. Segundo especialistas do setor, a manutenção de estoques diversificados permite maior previsibilidade de entrega e redução de impactos causados por oscilações de mercado e gargalos logísticos.
 
De acordo com Walter Gongora Jr., CEO da Tubonasa Aços, a gestão de estoques está diretamente ligada à continuidade dos projetos industriais. “Em um país com desafios logísticos relevantes, a disponibilidade imediata de material é um fator que contribui para a estabilidade dos cronogramas e para a mitigação de riscos operacionais”, afirma.
 
Experiência e estrutura logística no setor de aço

Fundada há mais de 45 anos, a Tubonasa Aços atua na distribuição de tubos de aço carbono para diferentes regiões do país. A empresa opera com foco na gestão de volumes elevados e na organização logística necessária para atender demandas de diversos segmentos industriais.

Segundo Walter, a adoção de padrões técnicos e de controle de qualidade é parte essencial desse processo. “A gestão da qualidade e o atendimento às normas técnicas são fatores que garantem que o estoque estratégico cumpra seu papel, assegurando que o material entregue atenda às especificações exigidas pela indústria”, explica.

Diversificação de produtos e agilidade no fornecimento

A diversificação de estoques, com produtos como tubos de aço carbono, tubos schedule (NBR 5590), tubos quadrados, tubos retangulares e tubos de condução (NBR 5580), contribui para maior agilidade no atendimento às demandas do mercado. De acordo com análises publicadas pelo Instituto Aço Brasil, a diversificação de estoques com produtos normatizados contribui para a agilidade no atendimento às demandas técnicas dos projetos, reduzindo a dependência de importações emergenciais e a exposição a prazos prolongados de reposição.

Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre logística e transportes no Brasil, a eficiência no armazenamento e no transporte de insumos industriais está diretamente associada à redução de perdas e ao aumento da previsibilidade na cadeia produtiva, especialmente em setores dependentes de distribuição em larga escala, como o siderúrgico.



Website: https://www.tubonasa.com.br/

