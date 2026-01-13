Estoque estratégico reduz riscos na logística do aço

A distribuição de tubos de aço carbono, utilizados em segmentos como construção pesada, indústria petroquímica e infraestrutura, depende de condições adequadas de armazenagem e manuseio para preservação do material. Segundo especialistas do setor, a manutenção de estoques diversificados permite maior previsibilidade de entrega e redução de impactos causados por oscilações de mercado e gargalos logísticos.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, fatores como distância entre centros produtivos, custos de transporte e prazos de entrega tornam a gestão da cadeia de suprimentos um ponto crítico. Nesse contexto, distribuidores do setor adotam estratégias como a formação de estoques estratégicos para reduzir riscos operacionais e evitar interrupções no abastecimento.

Experiência e estrutura logística no setor de aço

Fundada há mais de 45 anos, a Tubonasa Aços atua na distribuição de tubos de aço carbono para diferentes regiões do país. A empresa opera com foco na gestão de volumes elevados e na organização logística necessária para atender demandas de diversos segmentos industriais.

Segundo Walter, a adoção de padrões técnicos e de controle de qualidade é parte essencial desse processo. “A gestão da qualidade e o atendimento às normas técnicas são fatores que garantem que o estoque estratégico cumpra seu papel, assegurando que o material entregue atenda às especificações exigidas pela indústria”, explica.

Diversificação de produtos e agilidade no fornecimento

A diversificação de estoques, com produtos como tubos de aço carbono, tubos schedule (NBR 5590), tubos quadrados, tubos retangulares e tubos de condução (NBR 5580), contribui para maior agilidade no atendimento às demandas do mercado. De acordo com análises publicadas pelo Instituto Aço Brasil, a diversificação de estoques com produtos normatizados contribui para a agilidade no atendimento às demandas técnicas dos projetos, reduzindo a dependência de importações emergenciais e a exposição a prazos prolongados de reposição.

Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre logística e transportes no Brasil, a eficiência no armazenamento e no transporte de insumos industriais está diretamente associada à redução de perdas e ao aumento da previsibilidade na cadeia produtiva, especialmente em setores dependentes de distribuição em larga escala, como o siderúrgico.