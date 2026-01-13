Estoque estratégico reduz riscos na logística do aço
O crescimento da atividade industrial no Brasil amplia a demanda por aço e pressiona a cadeia logística do setor. Diante desse cenário, a manutenção de estoques estratégicos surge como uma prática adotada por distribuidores para mitigar riscos de abastecimento, reduzir impactos da volatilidade do mercado e garantir a continuidade de projetos industriais e de infraestrutura.
Fundada há mais de 45 anos, a Tubonasa Aços atua na distribuição de tubos de aço carbono para diferentes regiões do país. A empresa opera com foco na gestão de volumes elevados e na organização logística necessária para atender demandas de diversos segmentos industriais.
Segundo Walter, a adoção de padrões técnicos e de controle de qualidade é parte essencial desse processo. “A gestão da qualidade e o atendimento às normas técnicas são fatores que garantem que o estoque estratégico cumpra seu papel, assegurando que o material entregue atenda às especificações exigidas pela indústria”, explica.
Diversificação de produtos e agilidade no fornecimento
A diversificação de estoques, com produtos como tubos de aço carbono, tubos schedule (NBR 5590), tubos quadrados, tubos retangulares e tubos de condução (NBR 5580), contribui para maior agilidade no atendimento às demandas do mercado. De acordo com análises publicadas pelo Instituto Aço Brasil, a diversificação de estoques com produtos normatizados contribui para a agilidade no atendimento às demandas técnicas dos projetos, reduzindo a dependência de importações emergenciais e a exposição a prazos prolongados de reposição.
Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre logística e transportes no Brasil, a eficiência no armazenamento e no transporte de insumos industriais está diretamente associada à redução de perdas e ao aumento da previsibilidade na cadeia produtiva, especialmente em setores dependentes de distribuição em larga escala, como o siderúrgico.
