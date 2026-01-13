Plataforma Vitrify é lançada com foco no mercado de crédito privado

A plataforma de tecnologia Vitrify, que acaba de ser lançada oficialmente no mercado, chega com o objetivo de sanar um dos grandes gargalos do mercado brasileiro de crédito privado: falta de padronização de dados, centralização e disponibilização de informações de todas as emissões de Debêntures e Certificados de Recebíveis (CR, CRI e CRA). Com isso, a companhia pretende impulsionar o segmento, promovendo eficiência, transparência e, consequentemente, fomentando a negociação dos papéis e de novas emissões.

“A chegada da plataforma deve mudar a dinâmica de trabalho de gestores, analistas e investidores que enfrentam desafios para reunir e comparar informações de diferentes fontes e se baseiam muitas vezes em processos manuais. Reunimos e organizamos os dados dos Documentos, Eventos, bolsa de valores brasileira (B3), Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Agentes Fiduciários e Securitizadoras em uma interface única, clara e uniformizada. O tempo destes profissionais será reduzido com a base estruturada da Vitrify que simplifica a análise e auxilia na tomada de decisões”, afirma Edson Lopes, CEO e Cofundador da Vitrify.

Um dos pilares da operação da Vitrify é a Inteligência Artificial (IA) utilizada para mapear, interpretar e padronizar dados provenientes de múltiplas fontes do mercado. Um processo que permite identificar inconsistências, cruzar dados e gerar insights de forma contínua, sempre com supervisão humana para garantir rigor técnico e confiabilidade. A empresa também conta com uma equipe que faz toda curadoria técnica e supervisão para tornar o fluxo de informações do crédito privado mais claro e acessível.

Antes do lançamento oficial, a plataforma passou por uma fase de testes com diferentes perfis de profissionais do mercado, chegando a mais de 100 licenças ativas — incluindo gestores, analistas e instituições financeiras — o que permitiu validar a experiência do usuário e aprimorar funcionalidades com base em demandas reais.

Atualmente a companhia disponibiliza os serviços por meio de uma assinatura mensal que varia conforme os módulos disponíveis. Dentre os clientes atuais, estão: BTG, Suno, SVN, BSide, Canal Securitizadora, Fami, Arton, Guia MFO, XPTO FO, dentre outros.

A Vitrify foi criada por Daniel Magalhães e Edson Lopes, executivos com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de crédito privado. Enquanto Magalhães construiu carreira em instituições como RB Capital, Vortx e Virgo nas áreas de estruturação de crédito, securitização e investimentos alternativos, Lopes tem passagens pelo Itaú e Banco Pan, onde liderou grandes projetos de tecnologia e integração de dados. Acumulando trajetórias complementares, ambos identificaram como oportunidade a falta de padronização e descentralização das informações do crédito privado para fundar a Vitrify e transformar a estruturação de dados no mercado de capitais.

A plataforma funciona como um hub de informações das emissões, suas características, conciliação de fluxos, eventos, performance no secundário, além de ajudar os clientes com ferramentas de observância e análises para tomada de decisões assertivas.

“O crédito privado amadureceu muito nos últimos anos, mas ainda faltava uma infraestrutura informacional que acompanhasse esse crescimento. A Vitrify surge exatamente para preencher essa lacuna — como uma nova camada de inteligência e limpidez para o mercado de capitais”, destaca Daniel Magalhães, Cofundador e responsável por Vendas e Estratégia da Vitrify.

Sobre a Vitrify

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Vitrify é uma empresa de dados e tecnologia criada com o propósito de organizar e padronizar informações do crédito privado, promovendo maior transparência, eficiência e liquidez no mercado de capitais. Sua plataforma integra informações de diversas fontes — como Documentos, Eventos, B3, Anbima, agentes fiduciários e emissores — em uma única interface, oferecendo visão acessível e consolidada sobre emissões de CRI, CRA e Debentures.