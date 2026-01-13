Mestres das artes integram panorama nacional da produção cultural

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), divulgou por meio do portal Gov.br a lista de classificados do Edital de Premiação de Mestras e Mestres da Cultura Brasileira. O edital registrou 1.390 inscrições, todas realizadas por indicação de terceiros, com participação de representantes de todas as regiões do país.

A seleção contempla diferentes linguagens artísticas, como Artes Visuais, Dança, Circo, Música e outras expressões fundamentais da cultura brasileira, reunindo trajetórias, saberes e práticas vinculadas à diversidade cultural do Brasil. Entre os classificados constam nomes com atuação reconhecida em âmbito nacional, como Othon Bastos, Mário Bortolotto e Neyde Veneziano.

No Vale do Paraíba, a divulgação da lista incluiu dois representantes da região entre os classificados como Mestres da Cultura Brasileira. Lani Goeldi, curadora de artes e gestora cultural, mantém atuação voltada à valorização da cultura popular e do artesanato tradicional. Dimas Oliveira Junior é cineasta e documentarista, com atuação dedicada à preservação da memória cultural brasileira.

As trajetórias de Lani Goeldi e Dimas Oliveira Junior apresentam atuação contínua ao longo de mais de três décadas, envolvendo ações de formação artística, preservação de acervos, fortalecimento de saberes populares e trabalho junto a comunidades, artistas e mestres da cultura.

Ambos obtiveram a pontuação de 30,3 pontos, em um edital cuja nota máxima é de 32 pontos. O resultado evidencia a presença de agentes culturais do interior paulista entre os classificados e insere o Vale do Paraíba como território com participação ativa em iniciativas de reconhecimento cultural em âmbito nacional.

O reconhecimento concedido pelo edital registra trajetórias vinculadas à memória cultural, à formação e à continuidade de práticas culturais tradicionais, integrando o conjunto de ações e agentes que compõem o cenário da cultura brasileira contemporânea.