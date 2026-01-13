Gabriella Fernandes encerra 2025 entre as principais atletas do Jiu-Jitsu

A atleta brasileira Gabriella Fernandes, faixa marrom da categoria pesado, encerrou a temporada de 2025 com resultados registrados em competições nacionais e internacionais de Jiu-Jitsu, conforme o calendário oficial da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Entre os resultados da temporada estão o vice-campeonato Brasileiro, o vice-campeonato Mundial No-Gi, o terceiro lugar no Campeonato Mundial com kimono e o vice-campeonato Pan-Americano No-Gi. As participações ocorreram em eventos organizados pela IBJJF, entidade responsável pelos principais campeonatos da modalidade em nível mundial.

Ao longo do ano, Gabriella competiu contra atletas de diferentes países, acumulando experiência competitiva em torneios de alto nível técnico e relevância internacional. A atleta segue em preparação para a temporada de 2026, com foco na continuidade das competições oficiais do calendário da modalidade.

Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram da atleta.

Além da carreira competitiva, a atleta Gabriella Fernandes também compartilha sua rotina de treinos, competições e preparação para a temporada internacional por meio do Instagram, onde publica conteúdos relacionados à carreira esportiva e aos bastidores do Jiu-Jitsu.

A expectativa para 2026 é de um calendário competitivo forte, com metas bem definidas e a busca constante por evolução, reafirmando o compromisso da atleta com o alto rendimento no Jiu-Jitsu.