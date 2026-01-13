A Lenovo traz visibilidade nas lojas em tempo real e suporte baseado em IA para o varejo, oferecendo valor desde o primeiro dia

Os varejistas perdem receita sempre que uma loja online fica fora do ar, um sistema falha ou os funcionários da linha de frente não têm as ferramentas necessárias para agir em tempo real. Enquanto isso, plataformas de IA generativa e agentes de IA estão criando novas oportunidades para aprimorar as experiências de varejo online e as taxas de conversão. Contudo, embora a IA tenha o potencial de ajudar os varejistas a obterem margens melhores e vantagem competitiva, muitos ainda encontram dificuldades em traduzir a experimentação em melhorias operacionais e de receita consistentes no dia a dia.

Hoje, na NRF: Retail’s Big Show, a Lenovo anunciou suas mais recentes soluções com inteligência artificial — Smart Store Services e AI Retail Assistants — projetadas para oferecer valor imediato e mensurável aos varejistas. Com o suporte dos Serviços de IA Híbrida da Lenovo, as soluções incorporam IA diretamente nas operações diárias do varejo, ajudando os varejistas a evitar interrupções antes que a receita seja perdida, a dar suporte aos funcionários em tempo real e a escalar a IA para um desempenho consistente em lojas físicas e digitais.

“Os líderes do varejo não investem em IA para experimentação, eles investem para manter as lojas funcionando, proteger a receita e atender melhor os clientes”, disse Patricia Wilkey, vice-presidente sênior e gerente geral do Grupo de Soluções e Serviços de Vendas Internacionais da Lenovo. “Essas soluções foram projetadas para gerar valor imediato, incorporando IA às operações diárias do varejo e escalando-a de forma confiável em toda a empresa.”

1. Serviços de Loja Inteligente: Recursos baseados em IA para Resiliência Operacional, Tempo de Atividade da Loja e Experiência do Cliente

O tempo de inatividade das lojas, causado por falhas no ponto de venda (POS), interrupções nos pagamentos ou problemas de conectividade, impacta diretamente a receita e a confiança dos clientes. Os Serviços Smart Store da Lenovo foram projetados para evitar essas perdas, mantendo as lojas em funcionamento e as transações fluindo.

A solução orientada por IA ajuda a detectar, prever e resolver problemas antes que clientes ou funcionários sejam afetados, reduzindo o tempo de inatividade em até 50% e e solucionando incidentes 60% mais rapidamente segundo dados internos da Lenovo.

Desde o primeiro dia, os varejistas passam a contar com:

Visibilidade em tempo real da saúde das lojas em sistemas de TI e operacionais

em sistemas de TI e operacionais Priorização automatizada de incidentes com base no impacto do negócio

com base no impacto do negócio Um único centro de comando que conecta as equipes de TI, operações e suporte às lojas

Muitos problemas são resolvidos automaticamente ou de forma remota, reduzindo a dependência de suporte presencial, que é caro e demorado. Os varejistas observam 30% a 40% de redução nos custos de suporte de TI e menor atrito operacional em grandes redes de lojas.

O Smart Store Services também capacita os funcionários da linha de frente, em vez de adicionar complexidade. Entregue por meio de uma experiência simples e unificada, um dispositivo, um aplicativo, a solução oferece ferramentas guiadas de autoatendimento para que os colaboradores resolvam problemas comuns com confiança. As equipes da linha de frente passam menos tempo solucionando questões tecnológicas e mais tempo atendendo clientes, enquanto o envolvimento dos gerentes na resolução de problemas cai em mais da metade.

Ao incorporar a IA diretamente às operações diárias das lojas — onde ela aprende continuamente com incidentes reais e automatiza a resolução — o Smart Store Services leva a IA de pilotos isolados a valor repetível e escalável em todas as lojas.

2. AI Retail Assistants: transformando interações em compras confiantes

Os AI Retail Assistants da Lenovo ajudam os varejistas a melhorar a conversão e a experiência do cliente ao incorporar suporte inteligente em tempo real diretamente às jornadas de compra nas lojas físicas e nos canais digitais.

O LenovoRetail Floor Assistant oferece suporte orientado por IA no piso de vendas, ajudando os clientes a localizar produtos, verificar disponibilidade, navegar por promoções e concluir tarefas comuns de atendimento. Atuando como uma camada digital de assistência, a solução mantém a qualidade do serviço durante períodos de pico ou escassez de pessoal, ao mesmo tempo em que permite que os vendedores se concentrem em interações de maior valor.

O LenovoOnline Shopping Assistant oferece experiências conversacionais e multimodais que permitem aos clientes pesquisar, comparar e refinar produtos. Utilizando raciocínio agêntico, o assistente pode executar ações reais, apoiando descoberta de produtos, comparação, cross-sell, upsell e ações no carrinho — sem obrigar o cliente a navegar por várias páginas.

Ao se conectar diretamente a dados de produtos e sistemas de estoque em tempo real, os assistentes garantem que as recomendações sejam precisas e baseadas na disponibilidade atual, ajudando os consumidores a tomar decisões confiantes antes do checkout.

Construídos sobre o Lenovo Hybrid AI Advantage™ com NVIDIA, os AI Retail Assistants escalam entre ambientes de edge e nuvem, com governança, automação e suporte especializado integrados — transformando a compra de uma busca estática em uma jornada de compra inteligente e guiada, que gera valor desde o primeiro dia.

3. Lenovo Hybrid AI Services: escalando a IA de pilotos para desempenho repetível

Embora muitos varejistas consigam lançar pilotos de IA, escalá-los para centenas ou milhares de lojas continua sendo um desafio. Os Lenovo Hybrid AI Services foram projetados para eliminar essa barreira.

Os serviços ajudam os varejistas a projetar, implantar e operar IA de forma consistente em locais geograficamente distribuídos, garantindo governança, confiabilidade e desempenho sem adicionar risco operacional. A IA se torna uma capacidade repetível, incorporada às operações do dia a dia, e não uma iniciativa pontual.

Impacto comprovado no varejo e um caminho claro do hypeàescala da IA

A profunda compreensão da Lenovo sobre as necessidades do varejo é o motivo pelo qual a marca global de beleza Shiseido firmou parceria com a empresa para transformar a experiência do cliente em oito mercados da Ásia-Pacífico. A confiabilidade dos dispositivos melhorou em escala, reduzindo atritos nas operações diárias e permitindo interações mais fluidas com os clientes. A transformação da Shiseido destaca desafios operacionais comuns do varejo e como a Lenovo entrega soluções práticas e flexíveis que apoiam eficiência e resiliência na linha de frente.

Veja como a Lenovo pode ajudar a modernizar as operações do varejo e o engajamento do cliente com soluções impulsionadas por IA.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global em tecnologia com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo consolidou seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados, preparados e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação transformadora está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares.

A Lenovo está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

LENOVO é uma marca registrada da Lenovo. NVIDIA é uma marca registrada da NVIDIA Corporation, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260112566855/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zeno Group para Lenovo: lenovossg@zenogroup.com