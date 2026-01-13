Lançamento da versão beta do MarkLines Gen-AI para a indústria automotiva

MarkLines Co., Ltd. (Sede: Minato-ku, Tóquio; Presidente e CEO: Makoto Sakai; TYO:3901) anunciou o lançamento da "Versão Beta do MarkLines Gen-AI", o novo recurso para usuários B2B na indústria automotiva.

A "Versão Beta do Gen-AI da MarkLines" consegue responder a perguntas em linguagem natural e fornecer instantaneamente dados altamente confiáveis e relevantes, extraídos do extenso banco de dados automotivo da MarkLines (Imagem: MarkLines Co., Ltd.).

Este recurso com inteligência artificial permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural e recebam instantaneamente dados altamente confiáveis ??e relevantes, extraídos do extenso banco de dados automotivo da MarkLines. Além disso, o sistema analisa essas informações aproveitando o rico conteúdo de sua plataforma e fornece insights claros, concisos e baseados em texto.

Ao combinar dados confiáveis ??com recursos analíticos avançados por meio de IA generativa, este serviço representa uma oferta B2B inédita no Japão, com apenas um número limitado de exemplos comparáveis ??em todo o mundo. Este recurso está disponível sem custo adicional para membros corporativos da plataforma de informações da empresa.

Principais funcionalidades do MarkLines Gen-AI

1. Fornecimento simultâneo de "Dados" e "Análises" nos resultados da pesquisa

Ferramentas de IA generativa que pesquisam informações disponíveis publicamente na web muitas vezes não conseguem produzir dados precisos e detalhados, frequentemente falhando em fornecer respostas satisfatórias para profissionais da indústria automotiva.

Com essa nova função, a seção "Dados" apresenta os dados proprietários mais relevantes do conteúdo da MarkLines, enquanto a seção "Análise" gera explicações textuais precisas e confiáveis ??com base em resultados de pesquisa cruzados.

2. Pesquisa cruzada em uma ampla gama de informações automotivas

O conteúdo da MarkLines abrange uma ampla gama de áreas: tendências de mercado, como volumes de vendas e mudanças de modelos; tendências tecnológicas, como ADAS e sistemas de propulsão para veículos elétricos; relações de fornecimento entre montadoras e fornecedores; e tendências do setor, representadas por notícias e relatórios técnicos.

Essa funcionalidade permite a busca cruzada em diversos menus de conteúdo, possibilitando que os usuários obtenham respostas abrangentes e adequadas às suas necessidades em um único serviço.

3. Consultas e respostas disponíveis em mais de 60 idiomas

Além do inglês, japonês e chinês, é possível fazer perguntas em mais de 60 idiomas, incluindo o português.

As respostas também serão fornecidas no idioma utilizado na consulta.

Planos futuros

O recurso será lançado em versão beta e continuamente aprimorado com base no feedback dos usuários antes do lançamento oficial.

Além disso, a empresa aprimorará as capacidades do "MarkLines Gen-AI", visando melhorar ainda mais sua precisão e fornecer respostas mais especializadas e de alta qualidade.

MarkLines Co., Ltd.

Kondo, Uki

+81-3-4241-3901

ir@marklines.com