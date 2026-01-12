A SecurityBridge anuncia transição de CEO para acelerar a expansão global

A SecurityBridge, fornecedora líder de soluções de cibersegurança para SAP, anunciou hoje a nomeação de Jesper Zerlang como CEO, com início em 1º de janeiro de 2026. Zerlang faz a transição a partir de seu cargo como presidente do Conselho de Administração, posição que ocupou nos últimos 12 meses, enquanto a empresa entra em sua próxima fase de expansão internacional, apoiada por fundos assessorados pela BUBregal Unternehmerkapital (BU).

A SecurityBridge protege ambientes SAP de grandes empresas ao reduzir o risco cibernético em paisagens SAP críticas para a missão. A empresa é confiável para clientes globais na proteção de sistemas que sustentam operações centrais, processos financeiros, cadeias de suprimentos e programas de transformação digital.

“A SecurityBridge está posicionada de forma única na interseção entre cibersegurança e SAP — um domínio que conheço profundamente e pelo qual me importo genuinamente”, disse Jesper Zerlang, CEO da SecurityBridge. “Ao longo do último ano, como presidente, pude ver de perto a força da equipe, da tecnologia e dos resultados que entregamos aos clientes. Com o apoio da BU e uma ambição clara de escalar internacionalmente, estou entusiasmado em assumir o cargo de CEO para acelerar o impacto global, elevando ainda mais o nível de confiança e os resultados para os clientes.”

Transição de liderança e papéis dos fundadores

Os fundadores da SecurityBridge , Christoph Nagy e Ivan Mans deixarão suas funções operacionais diárias como CEO e CTO, respectivamente. Eles permanecerão estrategicamente centrais ao negócio em funções-chave focadas em evangelização de produto e iniciativas de alto impacto orientadas ao cliente, aproveitando sua profunda expertise em engenharia SAP, credibilidade e visão de produto de longo prazo.

“A SecurityBridge cresceu e se tornou uma empresa notável, com uma base sólida e uma missão clara”, afirmou Nagy, cofundador da SecurityBridge. “Essa transição fortalece a capacidade da empresa de escalar globalmente, ao mesmo tempo em que nos permite focar onde geramos maior valor para os clientes: liderança de produto, inovação e engajamento com o ecossistema SAP.”

“Somos totalmente favoráveis a essa empolgante transição e esperamos contribuir em funções que ampliem nosso foco técnico e o impacto para os clientes. A oportunidadeàfrente da SecurityBridge é significativa, e este passo posiciona a empresa de forma robusta para a próxima etapa”, acrescentou Ivan Mans, cofundador da SecurityBridge.

Sobre a SecurityBridge (SB)

A SecurityBridge é a principal fornecedora de uma plataforma abrangente de cibersegurança nativa para SAP, confiável por organizações em todo o mundo para proteger seus sistemas de negócios mais críticos. A plataforma integra de forma nativa monitoramento de ameaças em tempo real, gestão de vulnerabilidades e capacidades de conformidade diretamente no ambiente SAP, capacitando as organizações a proteger a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade de seus dados com mínimo esforço manual. Com um histórico comprovado — incluindo uma excelente avaliação de sucesso do cliente e mais de 8.000 sistemas SAP protegidos globalmente —, a SecurityBridge se destaca por oferecer uma visão precisa e completa (360°) da postura de segurança SAP, facilidade de uso, rápida implementação e licenciamento transparente. A empresa é comprometida com inovação, transparência e foco no cliente, permitindo que os negócios naveguem com confiança no cenário em constante evolução das ameaçasàsegurança SAP.

Sobre a BU Bregal Unternehmerkapital

A BU Bregal Unternehmerkapital (“BU”) é uma empresa líder de investimentos, com escritórios em Zug, Munique, Milão e Londres. Com mais de €7 bilhões em ativos sob gestão (AUM), a BU é a maior investidora mid-cap com sede na região DACH. Os fundos assessorados pela BU investem em empresas de médio porte sediadas na Alemanha, Suíça, Itália e Áustria. Com a missão de ser o parceiro de escolha de empreendedores e empresas familiares, a BU busca se associar a líderes de mercado e “campeões ocultos” com equipes de gestão fortes e alto potencial de crescimento. Desde sua fundação, em 2015, os fundos assessorados pela BU investiram em mais de 150 empresas, com quase 32.000 colaboradores, criando mais de 11.000 empregos. A BU apoia empreendedores e famílias como parceira estratégica para desenvolver, internacionalizar e digitalizar seus negócios, ajudando a gerar valor sustentável de forma responsável, com a próxima geração em mente.

E-mail: press@securitybridge.com

Telefone: +49 (841) 93914840