Estratégia com influenciadores segue em alta para 57% das marcas brasileiras

A estratégia das marcas envolvendo influenciadores segue aquecida. Dados de um levantamento feito pela Youpix em parceria com a Nielsen constataram que 57% das empresas brasileiras colocaram o aumento de orçamento para trabalhar com esses profissionais entre os planos de marketing em 2025. Mais do que isso, a pesquisa mostra que pelo menos 54% dos participantes da pesquisa gostam de conhecer marcas e produtos que influenciadores usam e até 80% já comprou produtos indicados por eles.

Nesse cenário, marcas se preparam para 2026 reforçando a estratégia com personalidades de expressividade alinhada a seus públicos de interesse. Um exemplo é a Nuance Professional, que trouxe a modelo Luara Suíta como nova embaixadora da marca, consolidando um movimento estratégico que reforça sua expansão no mercado de cosméticos capilares no Brasil e na América Latina. De fato, a escolha acompanha a fase de crescimento da marca goiana, que em 2025 ampliou sua presença no varejo ao mesmo tempo em que acelerou sua internacionalização com parcerias comerciais em diferentes países.

Com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e presença no universo da beleza por sua atuação como modelo, Luara Suíta, que é irmã de Andressa Suíta, foi escolhida para fazer parte da estratégia por representar um perfil alinhado ao propósito da Nuance: celebrar transformações reais, valorizar a beleza individual e fortalecer a autoestima feminina. Não por acaso, sua imagem jovem, sofisticada e carismática contribui para ampliar o diálogo da marca com consumidoras que buscam resultados profissionais em casa, sem abrir mão do viés de autenticidade.

Parceria e influência estratégicas

Cabe ressaltar que a parceria inclui campanhas publicitárias digitais e presenciais, ativações em grandes eventos de beleza, produção de conteúdo exclusivo e ações com salões parceiros. Ecoando o que os dados apontam, a CEO da Nuance Professional, Kelly Dal Santos, destaca que o relacionamento com embaixadoras desempenha papel fundamental na construção de reputação e na consolidação de um posicionamento sólido diante de um mercado cada vez mais competitivo. “Sabemos do potencial de nossos produtos e da marca, com uma embalagem que já se tornou conhecida do público, além de nossas fórmulas com ativos da biodiversidade brasileira. Mas também sabemos da importância de trazer parceiras como a Luara para reforçar nosso alcance e identificação com as mulheres que querem cuidar da beleza e continuarem autênticas, respeitando os traços únicos que percebem em si mesmas”, ressalta.

Diante disso, o contrato com Luara Suíta reforça o compromisso da Nuance com estratégias de comunicação que conectam propósito e relevância cultural. Assim, em um momento em que marcas buscam narrativas autênticas e influenciadoras com credibilidade, a presença de Luara tem o objetivo de potencializar a conexão da marca com seu público e fortalecer a percepção de valor tanto junto ao público final como com profissionais da beleza.