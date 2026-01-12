Grupo Gazin amplia diretoria e governança

O Grupo Gazin anuncia a ampliação de seu quadro de diretores como parte de um movimento estratégico alinhado ao crescimento sustentável da companhia, à profissionalização da gestão e ao fortalecimento contínuo de sua governança corporativa. A iniciativa acompanha a evolução de uma marca que, ao longo de seis décadas, expandiu sua atuação nacionalmente, diversificou negócios e consolidou uma operação integrada que abrange varejo, indústria, serviços financeiros e canais digitais.

Entre as nomeações, destaca-se a chegada da profissional Viviane Thomaz à Diretoria de Governança Corporativa — a primeira mulher a ocupar esse nível na estrutura organizacional do Grupo. Com uma trajetória de 30 anos na companhia, onde atuava como Gerente de Gestão de Pessoas, a executiva assume um cargo inédito, criado para responder ao amadurecimento da operação e à crescente complexidade do negócio. A nomeação reforça a valorização de talentos internos e a construção de uma liderança plural, baseada em diferentes experiências, olhares e competências.

Embora represente um marco institucional, a presença feminina na diretoria executiva é resultado de um processo contínuo. O Grupo Gazin já conta com expressiva participação de mulheres em posições estratégicas e de liderança, reflexo de uma cultura organizacional que historicamente investe no desenvolvimento de pessoas e na promoção da diversidade de pensamento como ativo de gestão.

Esse avanço dialoga diretamente com iniciativas estruturadas da companhia, como o projeto contínuo – Jornada da Liderança Feminina, programa voltado à preparação e ampliação da presença de mulheres em cargos de gestão. A empresa já planeja a expansão do projeto, reforçando o compromisso com a formação contínua de lideranças qualificadas e diversas.

Além da nova Diretoria de Governança Corporativa, a reestruturação contempla outros dois cargos estratégicos. Edson Oleksyw, que atuava como Gerente de Marketing do Grupo, passa a ocupar o cargo de Diretor de Marketing, enquanto Marcos Utsonomiya que atuava como Gerente da GazinLog assume a Diretoria de Logística do grupo.

“Empresas fortes são construídas por pessoas com experiências diferentes, visões complementares e capacidade de enxergar o negócio por múltiplas perspectivas. Esse é um pilar fundamental para decisões mais equilibradas e sustentáveis”, afirma Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin.

A ampliação da diretoria posiciona a Gazin como uma organização conectada às transformações do mercado, preparada para novos ciclos de crescimento e atenta às melhores práticas de governança corporativa, sem abrir mão de seus valores fundamentais.

Com mais de 60 anos de história, o Grupo Gazin segue evoluindo sua estrutura de gestão para sustentar um crescimento sólido e alinhado ao futuro do varejo brasileiro. O aniversário de seis décadas marca, ainda, o início de um novo ciclo institucional, com ações de posicionamento e fortalecimento da marca ao longo de todo o ano. “Os 60 anos da Gazin ampliam a percepção de valor da companhia e evidenciam a consistência da gestão e a capacidade de evoluir sem perder a identidade”, afirma Edson Oleksyw.