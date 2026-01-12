Cirurgia explora lifting facial com cicatriz reduzida

Cirurgias de lifting facial têm evoluído nos últimos anos, oferecendo resultados estéticos mais naturais e menos invasivos. Entre as técnicas que ganham destaque está o lifting com cicatriz reduzida, que tem chamado atenção de especialistas por seus resultados discretos e naturais.

Segundo a cirurgiã plástica June Favarin, da Clínica Belvivere, localizada em Criciúma (SC), o procedimento combina videocirurgia frontal, lifting do terço médio e lifting cervical com cicatriz reduzida. “O grande diferencial é poder reposicionar músculos e tecidos com incisões pequenas, que ficam escondidas no couro cabeludo ou atrás das orelhas, garantindo um resultado natural e discreto”, explica.

Indicada especialmente para pacientes abaixo dos 50 anos que ainda não apresentam flacidez significativa, a abordagem foca em regiões como o terço médio da face, a fronte e o pescoço. De acordo com a cirurgiã, o procedimento envolve pequenas incisões que permitem acesso preciso à musculatura e tecidos da face.

“Na região da fronte e terço médio, utiliza-se a videocirurgia, enquanto o pescoço é tratado por meio de uma pequena incisão abaixo do queixo e outra atrás das orelhas, semelhante à cicatriz da otoplastia. Diferente de técnicas tradicionais, que exigem descolamento extenso da pele, a abordagem com cicatriz reduzida minimiza marcas visíveis e torna a recuperação menos agressiva”, reforça a doutora June Favarin.

O lifting facial com cicatriz reduzida permite reposicionar o supercílio, tratar a musculatura da glabela, suavizar rugas entre os supercílios, elevar a maçã do rosto e definir o ângulo cérvico-mental. “O resultado é um rejuvenescimento facial harmonioso, com efeito natural e duradouro”, afirma a Dra. June.

Benefícios e cuidados pós-operatórios

Entre os principais benefícios apontados pela cirurgiã plástica, destacam-se a naturalidade do resultado, cicatrizes discretas, recuperação mais rápida, menor risco de complicações e melhora da autoestima.

“O pós-operatório exige cuidados específicos: repouso por pelo menos duas semanas, evitar atividades físicas vigorosas, manter a cabeça elevada e não manipular a região operada. Medicamentos prescritos, acompanhamento médico regular, cuidados com cicatrização e proteção solar são fundamentais para garantir resultados satisfatórios”, destaca June.