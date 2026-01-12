Instituto For Man anuncia expansão de suas atividades

Após consolidar sua atuação no mercado de saúde masculina em Goiás, o Instituto For Man anunciou a expansão de suas unidades para outros estados do país. A iniciativa contempla a ampliação das atividades para São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso, como parte de uma estratégia de crescimento voltada ao atendimento médico especializado em saúde masculina.

Fundado com a proposta de oferecer cuidado médico baseado em critérios técnicos e evidências científicas, o Instituto For Man surgiu com foco na atenção integral à saúde do homem. A instituição atua em áreas como reposição hormonal masculina, tratamento da disfunção erétil e acompanhamento de condições associadas ao envelhecimento masculino, adotando protocolos individualizados e alinhados às diretrizes médicas vigentes.

Além dessas frentes, o Instituto mantém uma abordagem ampliada da saúde masculina, que inclui avaliações metabólicas, cardiovasculares, hormonais e funcionais. O modelo assistencial prioriza o diagnóstico preciso, o acompanhamento contínuo e a orientação em saúde, incentivando o paciente a participar ativamente do cuidado ao longo da vida.

De acordo com a instituição, a expansão acompanha o aumento da demanda por serviços médicos personalizados. As novas unidades seguem um padrão estrutural semelhante ao já adotado, com ambientes planejados para garantir privacidade, conforto e organização do atendimento clínico.

O Instituto For Man é liderado pelo médico Dr. Benjamim Neto, CRM-GO 35287, e sua atuação inclui tratamentos que combinam implantes hormonais, medicações orais e injetáveis, conforme indicação clínica. A proposta é integrar diferentes recursos terapêuticos dentro de um modelo de cuidado estruturado e técnico.

Com a ampliação das operações, o Instituto For Man passa a fortalecer sua presença em diferentes regiões do país, mantendo o foco em práticas médicas responsáveis, atualização científica e acompanhamento especializado da saúde masculina.