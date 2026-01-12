Unifamaz promove seu primeiro Congresso de Medicina

O Centro Universitário UNIFAMAZ, ligado ao Grupo Ceuma, promoverá em 2026 o primeiro Congresso de Medicina de seus 18 anos de história. O encontro ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Espaço Docas — novo centro de eventos da capital paraense — e terá como tema central “Saúde Global e o Profissional do Século XXI”.

A expectativa é reunir cerca de mil participantes. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando neste link.

A escolha do Espaço Docas reforça a proposta de modernidade e inovação para esta primeira edição do congresso, oferecendo uma infraestrutura ampla, atual e preparada para receber atividades científicas de grande porte.

Com caráter interdisciplinar, o evento será voltado não apenas aos estudantes e profissionais de Medicina, mas também a todas as áreas que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde — entre elas Enfermagem, Psicologia, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física e demais segmentos que integram o cuidado ao paciente.

Ao longo dos três dias de programação, o público terá acesso a palestras magnas, mesas-redondas, minicursos, espaços de inovação e apresentações de trabalhos científicos. Os debates abordarão temas contemporâneos como saúde global, desafios epidemiológicos, inteligência artificial aplicada à saúde, saúde digital, ética, atenção primária e as novas competências exigidas do profissional do século XXI.

Com certificação e vagas limitadas, o congresso movimentará a cena científica de Belém, fortalecendo a integração entre diferentes áreas da saúde e ampliando a visão dos participantes sobre os desafios globais do setor.

Segundo a reitora do UNIFAMAZ, Adriana Gorayeb, o congresso nasce com o propósito de integrar ciência, tecnologia e formação humanizada.

“Queremos proporcionar um espaço de diálogo e atualização que reflita o cenário atual da saúde e prepare nossos estudantes para um futuro em constante transformação. O I Congresso de Medicina do UNIFAMAZ será um marco para a comunidade acadêmica da região. Contamos com uma comissão organizadora formada por professores e alunos altamente empenhados em construir um evento que fortaleça o desenvolvimento do futuro profissional da saúde”, afirma a dirigente.

Tema: Saúde Global e o Profissional do Século XXI

Data: 10, 11 e 12 de abril de 2026

Local: Espaço Docas – Rua Municipalidade, Belém/PA

Público-alvo: Estudantes e profissionais da área da saúde e áreas correlatas

Inscrições: https://www.famaz.edu.br/novoportal/universidade/noticias/i-congresso-de-medicina-unifamaz-inscricoes-abertas