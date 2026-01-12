Blockstream Capital Partners anuncia a aquisição estratégica da equipe de trading de derivativos do Numeus Group, alavancando sua parceria estratégica com a Komainu

A Blockstream Capital Partners ("BCP") anunciou hoje que firmou um acordo estratégico para adquirir uma divisão do negócio de trading e investimentos em ativos digitais do Numeus Group. A transação inclui a incorporação de estratégias selecionadas de trading focadas em Bitcoin, com foco na geração de rendimento, além de uma equipe de dez profissionais de trading de derivativos liderada pelo diretor de investimentos Deepak Gulati, especialista em volatilidade e mercados de derivativos.

Deepak Gulati, nomeado codiretor de investimentos da Blockstream Capital Management ao lado de Rodrigo Rodriguez, atuou anteriormente como head global de trading proprietário no JPMorgan, antes de fundar a Argentiere Capital, um hedge fund multibilionário focado em volatilidade. Com a tese de que os derivativos impulsionariam a maturidade do mercado de Bitcoin e ativos digitais, ele cofundou o Numeus Group em 2021 para desenvolver capacidades institucionais de trading, gestão de risco e estrutura de mercado. A Komainu, investimento estratégico já existente da BCP, teve papel fundamental na transação e fornecerá o suporte corporativo necessário, conectividade com exchanges, gestão de colateral e serviços de custódia.

Fortalecimento da posição de mercado da BCP

Essa aquisição amplia de forma significativa as capacidades da BCP em trading de Bitcoin e geração de yield, reforçando sua posição como um dos principais provedores de soluções de rendimento em Bitcoin, com padrão institucional e gestão rigorosa de risco. Ao integrar expertise especializada em derivativos de Bitcoin e estratégias de volatilidade a uma plataforma robusta de execução e análise de risco em tempo real, a BCP passa a capturar oportunidades alternativas de rendimento tanto em mercados estáveis quanto em ambientes de alta volatilidade.

Um movimento estratégico para a próxima fase da adoção institucional do Bitcoin

A transação está alinhadaàestratégia mais ampla da BCP de desenvolver uma plataforma institucional de referência para trading de ativos digitais, geração de yield e soluções estruturadas. Com a incorporação dessas novas capacidades, a BCP fortalece sua capacidade de oferecer:

Estratégias de derivativos voltadasàampliação de yield para tesourarias em Bitcoin (incluindo tesourarias corporativas e de DAOs), gestão de ativos e clientes corporativos, oferecendo uma fonte alternativa e confiável de rendimento sobre seus Bitcoins.

Uma infraestrutura robusta de execução, com soluções integradas de risco de mercado, projetada para apoiar o trading de Bitcoin em nível institucional e o controle operacional.

PeterPaul Pardi, sócio-diretor da Blockstream Capital Partners, afirmou: "no centro do crescimento do nosso negócio estão talentos líderes do setor, estratégias proprietárias de trading e o fortalecimento contínuo da nossa gestão de risco de nível mundial. Deepak traz uma combinação rara de rigor institucional do TradFi com experiência prática em trading de ativos digitais. Ao adquirir o negócio de trading da Numeus, incorporamos capacidades comprovadas em derivativos cripto e volatilidade, cada vez mais demandadas por instituições, ao mesmo tempo em que fortalecemos a oferta de nossa plataforma".

Deepak Gulati, codiretor de investimentos da Blockstream Capital Management,comentou: "a equipe da Blockstream Capital Partners tem a ambição, a expertise e a plataforma necessárias para definir o padrão de como as instituições acessam e gerenciam sua exposição ao Bitcoin, e estou muito animado para ajudar a acelerar essa construção".

Paul Frost-Smith, CEO da Komainu, disse: "estamos comprometidos em impulsionar a inovação e a adoção institucional em todo o ecossistema Bitcoin. A BCP é uma parceira fundamental nessa missão, e estamos animados para aprofundar essa relaçãoàmedida que seguimos desenvolvendo e lançando novos produtos e serviços centrados em Bitcoin".

Essa transação se baseia na aquisição, realizada pela BCP em dezembro de 2025, da Corbiere Capital Management, uma gestora de hedge funds de ações sediada em Jersey e liderada por Rodrigo Rodriguez. O Numeus Group também espera gerar valor futuro por meio de uma colaboração estratégica com a BCP, referência no setor de criptoativos.

Sobre o BCP Group

A Blockstream Capital Partners (BCP) é um grupo de investimentos formado por pioneiros do Bitcoin que impulsionam a convergência entre o Bitcoin e as finanças institucionais. Afiliada ao dr. Adam Back, CEO da Blockstream, líder global em infraestrutura de Bitcoin e blockchain, a BCP reúne investidores iniciais de Bitcoin, anteriores ao primeiro halving, e executivos veteranos do mercado financeiro institucional, com décadas de experiência na gestão de capital global.

A BCP investe em diversas classes de ativos, como venture capital, participações privadas e públicas, crédito, imóveis e seguros, em toda a cadeia de finanças em Bitcoin: da infraestrutura (incluindo trading, custódia, pagamentos e liquidação) até aplicações e instrumentos financeiros baseados em Bitcoin. Sua abordagem reflete a mesma filosofia que define a Blockstream: um compromisso intransigente com a construção da infraestrutura financeira do futuro e uma convicção de longo prazo no Bitcoin.

A BCP opera uma plataforma de investimentos abrangente que oferece soluções em Bitcoin de padrão institucional, desenvolvidas para gerar retornos referenciados em Bitcoin e valor de longo prazo para investidores. Com presença global em polos financeiros estratégicos, a BCP está posicionada para atender os principais alocadores institucionais em todo o mundo.

Sobre o Numeus Group

A Numeus é uma gestora de investimentos em ativos digitais fundada em 2021 por uma equipe de especialistas em finanças tradicionais institucionais e blockchain, contando hoje com 33 profissionais distribuídos entre Suíça, Nova York, Londres e Ilhas Maurício. Sua divisão de gestão de ativos, a Forteus, oferece estratégias de retorno absoluto e direcionais sob um arcabouço regulado pela FCA e mantém uma parceria estratégica com a Schroders plc.

Sobre a Komainu

A Komainu é a porta de entrada institucional para ativos digitais, com sede em Jersey e escritórios em Londres, Dubai e Singapura. Oferecendo infraestrutura de nível bancário para investidores institucionais, a Komainu disponibiliza serviços integrados, conectados e seguros, com supervisão regulatória em múltiplas jurisdições, combinando a expertise dos serviços financeiros tradicionais com padrões avançados de segurança para a nova geração de custódia, serviços e financiamento de ativos digitais institucionais. A Komainu (Jersey) Limited é regulada pela Jersey Financial Services Commission. A Komainu MEA FZE é regulada pela Dubai Virtual Assets Regulatory Authority.

Para mais informações, acesse https://www.komainu.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260109869973/pt/

Danny Calogero

+44(0)7891 563 294

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dcalogero@fullyvested.com