BitGo Holdings anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO)

BitGo Holdings, Inc. (“BitGo”), empresa líder em infraestrutura para ativos digitais, anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO). A operação prevê a emissão de 11.821.595 ações comuns Classe A, conforme a declaração de registro arquivada juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).No total, 11.000.000 ações serão oferecidas pela própria BitGo e 821.595 ações por determinados acionistas atuais. A BitGo não receberá recursos provenientes da venda das ações pertencentes aos acionistas vendedores.Como parte da operação, a BitGo pretende conceder aos coordenadores da emissão uma opção de 30 dias para a compra adicional de até 1.770.000ações Classe A. O preço inicial da oferta é estimado entre US$ 15 e US$ 17 por ação.

A BitGo já solicitou a listagem de suas ações Classe A na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), sob o símbolo de ação “BTGO”. A Goldman Sachs & Co. LLC atua como coordenadora líder (lead bookrunner) da oferta. A Citigroup também participa como coordenadora, ao lado de Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods – A Stifel Company, Canaccord Genuity e Cantor. As instituições Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities e SoFi completam o grupo de coordenadores assistentes.

A oferta será realizada exclusivamente por meio de um prospecto. Quando disponível, o prospecto preliminar poderá ser solicitadoàGoldman Sachs & Co. LLC, Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone (866) 471-2526 ou e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com, e na Citigroup, aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, no endereço 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone (800) 831-9146.

Uma declaração de registro sobre as ações Classe A foi arquivada juntoàSEC, mas ainda não entrou em vigor. Portanto, as ações não podem ser vendidas nem oferecidas até que o registro seja efetivado.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda nem solicitação de compra de valores mobiliários, e não representa oferta ou venda em qualquer jurisdição em que tal operação seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis locais.

Sobre a BitGo

A BitGo é a principal provedora de infraestrutura para soluções de ativos digitais, oferecendo serviços de custódia, carteiras, staking, negociação, financiamento e liquidação a partir de armazenamento a frio regulamentado. Desde sua fundação em 2013, a empresa tem como foco permitir que seus clientes naveguem com segurança no universo dos ativos digitais. Com uma ampla presença global por meio de diversas entidades reguladas, a BitGo atende milhares de instituições, incluindo as principais marcas, corretoras e plataformas do setor, além de milhões de investidores de varejo em todo o mundo. Como a espinha dorsal operacional da economia digital, a BitGo lida com uma parte significativa das transações da rede Bitcoin e é a maior custodiante independente e provedora de staking de ativos digitais do mundo. Para mais informações, visite www.bitgo.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260112134759/pt/

Investor Contact

investors@BitGo.com

Media Contact

press@BitGo.com