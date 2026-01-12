Assine
Especialista orienta como proteger dados nas férias de verão

Entre viagens, festas e encontros, o cuidado com o celular não pode ficar de lado; Eduardo Nery traz dicas práticas que podem evitar dores de cabeça na estação mais quente do ano

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/01/2026 12:54

Especialista orienta como proteger dados nas férias de verão crédito: DINO

O verão é tempo de festas, viagens, encontros, praia e momentos de lazer. Mas também é um período em que aumentam significativamente os riscos relacionados à perda, roubo e uso indevido de celulares, principal porta de acesso a dados pessoais, contas bancárias, redes sociais e informações sensíveis. Para evitar dores de cabeça durante as férias e recessos, é possível adotar medidas preventivas simples, mas eficazes. Para Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, o celular deixou de ser apenas um meio de comunicação e se tornou um verdadeiro “cofre digital”.

“Hoje, os smartphones concentram aplicativos bancários, carteiras digitais, e-mails, redes sociais e documentos pessoais. Quando perdido ou roubado, o prejuízo pode ir muito além do valor do dispositivo”, alerta Nery, que é CEO da Every Cybersecurity and GRC Solutions.

Durante o verão, situações como uso do celular em locais abertos, praias, festas, bares, aeroportos e viagens aumentam a exposição a furtos, acessos indevidos e golpes. “É comum as pessoas relaxarem nos cuidados durante as férias. Esse comportamento cria oportunidades para criminosos, que se aproveitam de distrações e da falta de proteção adequada nos aparelhos”, explica Nery.

Mesmo diante de boas práticas adotadas, nenhum dispositivo ou informação está 100% seguro. Por isso, o foco deve ser reduzir as chances de ocorrência e minimizar os impactos quando algo acontece. “Segurança digital não é sobre eliminar riscos, mas sobre diminuir vulnerabilidades e estar preparado para reagir rapidamente”, destaca o especialista.

Ativar bloqueios, reforçar senhas, proteger contas e limitar acessos são atitudes que podem fazer toda a diferença, completa Nery: “Medidas simples que podem evitar prejuízos financeiros, exposição de dados pessoais e transtornos que comprometem o descanso e o lazer”.

Dicas para proteger o celular no verão

  • Ativar o bloqueio de tela com senha forte, biometria ou reconhecimento facial.
  • Utilizar senhas longas e diferentes para aplicativos bancários, e-mail e redes sociais.
  • Ativar a autenticação em dois fatores em todas as contas possíveis.
  • Evitar usar redes Wi-Fi públicas para acessar bancos, pagamentos ou informações sensíveis.
  • Desativar notificações na tela de bloqueio para evitar exposição de códigos e mensagens.
  • Ativar recursos de rastreamento e bloqueio remoto do aparelho.
  • Evitar deixar aplicativos bancários com acesso automático.
  • Fazer backups regulares dos dados.
  • Em caso de perda ou roubo, bloquear imediatamente o aparelho, alterar senhas e comunicar a operadora e o banco.

Sobre a Every Cybersecurity

Com sede em Brasília e atuação nacional, a Every Cybersecurity celebra 12 anos em 2026, acumulando experiência em projetos de Governança, Riscos e Compliance (GRC) e Privacidade da Informação, tendo entre seus clientes, o SERPRO, a Petrobras, a Agência Nacional de Águas (ANA), a SANEPAR e o Governo do Rio de Janeiro. A empresa é certificada nas normas ISO 27001 e ISO 27701 e reconhecida com o selo Great Place to Work (GPTW),  certificação global concedida a empresas que comprovam ter excelentes ambientes de trabalho baseados em confiança, alto desempenho e inovação, validados pela percepção dos próprios funcionários através de pesquisas confidenciais.



Website: https://www.every.com.br/

