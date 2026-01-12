Liderança Millennial redesenha a gestão corporativa

A presença dos Millennials em cargos de liderança já é uma realidade consolidada nas organizações. Atualmente, 60% dos profissionais dessa geração, com idades entre 28 e 44 anos, ocupam posições de gestão com pelo menos um subordinado direto, segundo o Relatório de Tendências Globais do ManpowerGroup. Em sua maioria, atuam em níveis intermediários da hierarquia, exercendo um papel estratégico — e, ao mesmo tempo, altamente pressionado.

“Esse grupo está no centro da engrenagem corporativa. São líderes que precisam traduzir a estratégia da alta gestão em execução, enquanto lidam diretamente com as expectativas e as demandas das equipes”, avalia Nilson Pereira, CEO do ManpowerGroup Brasil.

Além da complexidade organizacional, os gestores Millennials enfrentam desafios relevantes fora do ambiente profissional. Muitos conciliam a criação dos filhos com o cuidado de parentes idosos, ampliando a busca por equilíbrio e impactando diretamente sua relação com o trabalho. “É uma geração que vive múltiplas pressões simultâneas. Isso muda a forma como enxergam liderança, sucesso e até permanência nas empresas”, afirma Pereira.

O estudo aponta que, ao contrário das gerações anteriores — que priorizam a estabilidade financeira —, os líderes Millennials valorizam especialmente o bem-estar dos colaboradores, a liderança ética e a transparência. Para o CEO do ManpowerGroup Brasil, esses valores influenciam diretamente o estilo de gestão. “Eles tendem a liderar com mais proximidade e empatia, mas isso não significa menos cobrança. Pelo contrário: há uma autoexigência grande por resultados”, explica.

Essa combinação de responsabilidades elevadas, pouca margem de decisão e mudanças constantes no mercado de trabalho torna esses profissionais mais vulneráveis ao desgaste emocional. Ainda segundo o relatório, 53% dos gestores Millennials relatam níveis moderados ou altos de estresse diário — o índice mais elevado entre as gerações analisadas.

“Quando a empresa não oferece suporte adequado, essa liderança fica espremida entre metas agressivas e equipes que demandam atenção, desenvolvimento e propósito. O risco é comprometer não só a saúde do gestor, mas também a sustentabilidade do time no médio prazo”, destaca Pereira.

Para ele, compreender esse momento é essencial para as organizações que precisam fortalecer sua cultura e posição no mercado. “Os Millennials não são apenas líderes em ascensão — eles já estão conduzindo pessoas e resultados. A forma como as empresas cuidam dessa geração hoje vai definir a qualidade da liderança nos próximos anos”, conclui.