VelaFi arrecada US$ 20 milhões em rodada Série B para expandir sua infraestrutura global de stablecoins

VelaFi, uma plataforma de infraestrutura financeira alimentada por stablecoins e pertencente ao Galactic Holdings, anunciou hoje a conclusão de sua rodada Série B de US$ 20 milhões. A rodada foi liderada por XVC e Ikuyo, com participação de Planetree, Alibaba Investments, BAI Capital (acionista atual) e outros investidores globais. Com este novo aporte, o financiamento total da VelaFi supera os US$ 40 milhões.

Fundada em 2020, a VelaFi possui raízes profundas na América Latina e um histórico comprovado em infraestrutura de pagamentos no mundo real, atendendo empresas em mercados complexos e pouco atendidos. Desde então, a empresa expandiu sua presença para os Estados Unidos e Ásia, permitindo que companhias acessem uma plataforma unificada que conecta sistemas bancários locais, redes globais de transferências e os principais protocolos de stablecoins. Ao resolver pontos críticos das operações empresariais, como atrasos na liquidação, ineficiências de liquidez e sistemas financeiros fragmentados, a VelaFi permite fluxos financeiros globais rápidos, em conformidade regulatória e com eficiência de custos.

A plataforma da VelaFi oferece serviços financeiros empresariais de nível institucional, incluindo on/off ramps, cobranças e pagamentos, transferências internacionais, contas multimoeda, conversão cambial, operações de liquidez e tesouraria, além de custódia segura — tudo acessível diretamente pela plataforma ou por meio de integrações via API. Até o momento, a VelaFi já atendeu centenas de clientes corporativos e processou bilhões de dólares em volume de pagamentos, com a demanda acelerando através de seus corredores globais.

“Estamos construindo a próxima geração da infraestrutura global de pagamentos, instantânea, transparente e com foco regulatório”, afirmou Maggie Wu, CEO e Co-Fundadora da VelaFi. “Este investimento acelera nossa expansão global da América Latina para os Estados Unidos e Ásia. Essas três regiões representam, em conjunto, uma parcela significativa dos fluxos de comércio, movimento de capitais e atividade empresarial do mundo. Ao fortalecer nossa presença regulatória e aprofundar nossa conectividade nesses corredores econômicos críticos, buscamos construir a camada unificada de liquidação que as empresas modernas precisam urgentemente, mas que a infraestrutura financeira tradicional não conseguiu fornecer.”

Os fluxos globais de pagamentos superam US$ 150 trilhões anualmente, enquanto as stablecoins já sustentam um volume estimado de liquidação entre US$ 25 e 30 trilhões por ano em empresas transfronteiriças, e-commerce global, redes de comércio e fluxos financeiros institucionais. À medida que o sistema financeiro global evolui para estruturas mais rápidas, transparentes e interoperáveis, a VelaFi pretende impulsionar essa transformação oferecendo infraestrutura de stablecoins compatível, escalável e de nível empresarial, preparada para apoiar o futuro dos negócios globais.

Sobre a VelaFi

A VelaFi, parte do Galactic Holdings, é uma plataforma de infraestrutura financeira impulsionada por stablecoins para empresas globais, operando através de entidades reguladas na América Latina, Estados Unidos e Ásia.

A plataforma conecta sistemas bancários locais, transferências globais e as principais redes de stablecoins para permitir movimentação de dinheiro rápida, conforme as regulamentações e com eficiência de custos.

A VelaFi oferece on/off ramps, cobranças e pagamentos, transferências internacionais, contas multimoeda, serviços de câmbio, ferramentas de liquidez e tesouraria, além de custódia segura — tudo disponível diretamente na plataforma ou por meio de integrações via API. Saiba mais em www.velafi.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260105217971/pt/

Roberto Femat, media@velafi.com