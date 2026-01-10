Assine
Mundo Corporativo

AACSB Abre Comentário Público Sobre Padrões Globais para Educação Empresarial em 2026

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/01/2026 15:47

TAMPA, Flórida, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AACSB International divulgou hoje a minuta da exposição dos seus primeiros Padrões Globais de Educação Empresarial e de Padrões de Credenciamento Contábil de 2026, convidando faculdades, professores e estudantes de business, empregadores, associações de ensino superior e outras partes interessadas de todo o mundo.

Os novos Padrões Globais para Educação Empresarial, uma análise dos altamente respeitados Padrões de Credenciamento da AACSB, são projetados para atender todas as faculdades de business, e não somente as credenciadas pela AACSB. Eles fornecem uma estrutura globalmente reconhecida que qualquer faculdade pode usar para orientar o desenvolvimento estratégico, fortalecer o desempenho e demonstrar impacto aos alunos, empregadores e partes interessadas do ensino superior.

A publicação ocorre no momento em que a AACSB comemora seu 110o aniversário, refletindo a evolução da organização da promoção da qualidade e seu o impacto no ensino de business em todo o mundo.

“A educação empresarial está tendo que ser cada vez mais complexa – preparar os alunos para uma economia dinâmica, gerar conhecimento que informe a prática e ajudar no enfrentamento dos desafios da sociedade”, disse Lily Bi, Presidente e CEO da AACSB International. “Essa minuta da exposição são um conviteàcomunidade global para ajudar a moldar uma estrutura de padrões moderna, prática e orientada por valores que apoie a excelência em diversas missões e contextos. Incentivamos as partes interessadas a ler as minutas e compartilhar um feedback para que os padrões finais reflitam o que a educação empresarial e contábil precisa agora e o que deve se tornar a seguir.”

Os Padrões propostos pela AACSB surgem em um momento em que a educação empresarial está tendo um exame mais minucioso e expectativas crescentes, desde evidências mais claras dos resultados da aprendizagem até conexões mais fortes entre currículos, pesquisa e impacto social. “A introdução dos Padrões Globais para Educação Empresarial reforça o papel da AACSB como definidora de padrões globais e fortalece o ecossistema mais amplo da educação empresarial”, disse Stephanie Bryant, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Credenciamento da AACSB International, observando que, para as faculdades, as minutas são “uma estrutura clara e adaptável para demonstrar qualidade” e “acelerar a melhoria contínua”. As novas Normas Globais para Educação Empresarial e as Normas Contábeis de 2026 são projetadas para ajudar as escolas a lidar com a evolução das necessidades dos alunos, a interrupção da força de trabalho e a rápida mudança tecnológica, mantendo uma referência global consistente de qualidade e melhoria contínua.

O que está na minuta da exposição

O projeto de Normas enfatiza a qualidade orientada para a missão focada nos resultados em três áreas principais:

  • Gestão Estratégica que alinha estratégia, governança e recursos para apoiar a qualidade a longo prazo e a melhoria contínua.
  • Sucesso do Aluno que fortalece as expectativas do currículo, garantia de aprendizagem e agilidade digital.
  • Trajetória para o Impacto que promove a influência acadêmica e o engajamento acadêmico e profissional.

As Normas visam apoiar uma ampla gama de modelos institucionais e contextos regionais, mantendo uma linguagem global compartilhada sobre a qualidade na educação empresarial.

Saiba mais

A AACSB irá apresentar um webinar em 12 de janeiro de 2026, com uma visão geral das principais mudanças propostas para os padrões de credenciamento de business e contabilidade da AACSB descritos na Minuta da Exposição. Inscreva-se aqui

Como participar

A AACSB incentiva as partes interessadas a ler a minuta da exposição dos seus Padrões Globais inaugurais para Educação Empresarial e Padrões de Credenciamento Contábil de 2026 e enviar comentários na pesquisa até 7 de fevereiro de 2026. O input informará as revisões e a finalização das Normas 2026.

Sobre a AACSB

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior associação de educação empresarial do mundo, conectando educadores, estudantes e empresas para a criação da próxima geração de grandes líderes. Com mais de 2.000 organizações membros e mais de 1.000 faculdades de business credenciadas em todo o mundo, a AACSB é a maior rede de educação empresarial do mundo. Com os seus padrões, credenciamento e liderança global, a AACSB incentiva o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto no ensino de business em todo o mundo.

aacsb.edu
mediarelations@aacsb.edu

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9623341)

