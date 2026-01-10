Bitget Aprofunda Colaboração com a Ondo com 98 Novas Ações e ETFs dos EUA

VICTORIA, Seychelles, Jan. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou a listagem de 98 novas ações e Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) dos EUA, abrindo um acesso mais amplo aos mercados tradicionais e, ao mesmo tempo, avançando seu ambiente de negociação de vários ativos. Habilitada por meio da colaboração com a Ondo, a expansão introduz maior exposição em ações, renda fixa, commodities e estruturas táticas de ETF, criando mais maneiras de os usuários participarem dos ciclos do mercado global a partir de uma única plataforma.

Os novos ativos abrangem estratégias de Tesouro de curta duração, como a SGOV, empresas líderes dos EUA nos setores de tecnologia, energia, manufatura, saúde, finanças e consumo, bem como nomes de crescimento internacional, incluindo BILI (Bilibili), PDD (Pinduoduo) e GRAB (Grab). Os instrumentos vinculados a commodities, como Gold (GLD), Crude Oil (USO), Copper Miners (COPX) e Rare Earth Metals (REMX), adicionam exposição a recursos que moldam as cadeias de suprimentos globais, enquanto os rastreadores de índice, como VTI e ETFs alavancados ou inversos, como TQQQ e SQQQ, introduzem ferramentas flexíveis para negociação direcional e posicionamento de risco.

O lançamento reflete o interesse acelerado em ambientes de negociação unificados, onde ativos digitais e instrumentos tradicionais operam lado a lado. Os usuários têm acesso a estruturas de mercado tipicamente associadas a corretoras tradicionais, mas dentro de um ecossistema projetado para execução mais rápida, movimento de capital simplificado e design estratégico mais amplo.

“Os investidores financeiros da nova era querem acesso mais fácil às criptomoedas e, ao mesmo tempo ter acesso aos serviços financeiros tradicionais, como ações, ouro, índices e commodities”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “No próximo ano, trabalharemos para aumentar essa flexibilidade em uma infinidade de ativos globais, diminuindo a lacuna da gestão de patrimônio”, acrescentou ela.

Além das últimas listagens, a Bitget oferece mais de 200 tokens de ações, permitindo que os usuários possam negociar empresas líderes globais, como Apple, Tesla, Nvidia e Alphabet, usando a liquidação em USDT. Essa estrutura oferece acessoàexposição no estilo de ações sem a exigência de contas de corretagem tradicionais, preservando os fluxos de trabalho de negociação familiares para os participantes nativos digitais. Isso também é complementado com mais de dois milhões de tokens onchain no Ethereum, BASE, BNB Chain, Solana e outros ecossistemas que constroem a plataforma de forma holística para gestão e crescimento de patrimônio.

A expansão avança a visão de UEX da Bitget ainda mais em direção a uma plataforma onde ativos digitais e instrumentos tradicionais operam em um sistema unificado. Os tokens de ações tokenizadas são o centro dessa abordagem, unindo o acesso a ações do mundo real com a velocidade, a liquidez e a usabilidade de uma plataforma nativa de criptomoedas. Com mais ações e ETFs dos EUA agora disponíveis ao lado de tokens onchain, derivativos e outras classes de ativos, a Bitget UEX define o padrão para a próxima fase da negociação global.

Para começar a sua jornada nas ações, visite aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, além de oferecer acesso em tempo real a preços de Bitcoin, preços de Ethereum, preços de XRP e outros preços de criptomoedas em uma única plataforma. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de negociação baseadas em IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, e acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, a Bitget Wallet é um aplicativo de finanças diário criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte das finanças do dia a dia. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ele une os blockchain rails com as finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma completa para rampa on/off, negociações, ganhos e pagamentos sem problemas.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como Parceiro Oficial de Criptomoedas da LALIGA, a principal liga de futebol do mundo, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a parceira exclusiva de troca de criptomoedas do MotoGP™, uma corridas mais emocionantes do mundo.

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

