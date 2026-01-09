Assine
Fernanda Froes apresenta “Utopia Botânica” no Museu do Jardim Botânico

Visita à exposição da artista visual carioca é uma opção de passeio gratuito nas férias de janeiro

09/01/2026 18:09

Durante a temporada de férias, o Museu do Jardim Botânico apresenta ao público a instalação “Utopia Botânica”, de Fernanda Froes. É uma experiência cultural, educativa e gratuita para todas as idades, desenvolvida especialmente para o museu. A obra propõe uma imersão poética na história e na presença da floresta de pau-brasil (Paubrasilia echinata) — árvore símbolo da Mata Atlântica que, explorada intensamente no período colonial por seu pigmento vermelho, ainda enfrenta ameaças ambientais nos dias de hoje. 

A obra é composta por sete painéis duplos, confeccionados com pedaços de tela de algodão tingidos à mão e costurados com fios também tingidos com pigmentos extraídos de pau-brasil em processos sustentáveis. As variações cromáticas — do vermelho intenso ao alaranjado e violeta — evocam a diversidade do bioma e um imaginário de floresta fragmentada, convidando à reflexão sobre memória, destruição, preservação e futuros possíveis para a natureza. 

“Utopia Botânica” foi inspirada nos conceitos de utopia e paraíso presentes em obras como Utopia (1516), de Thomas Morus, e Visão do Paraíso (1959), de Sérgio Buarque de Holanda, resgatando a imagem de um território idealizado e perdido. 

O Museu do Jardim Botânico tem se consolidado como um espaço essencial para sensibilização ambiental e difusão científica, recebendo milhares de visitantes desde sua abertura em 2024 e promovendo centenas de atividades educativas e culturais.

Sobre Fernanda Froes
Fernanda Froes é uma artista visual nascida no Rio de Janeiro que investiga a relação entre plantas nativas e história. Sua pesquisa sobre pigmentos botânicos, como pau-brasil, índigo e mangue, resgata registros materiais e reflete sobre colonização e conservação ambiental no Brasil e nas Américas. Incorpora o têxtil, a gravura e a colagem, integrando essas linguagens na sua prática artística.

Serviço

Instalação “Utopia Botânica”, de Fernanda Froes

Museu do Jardim Botânico – Rua Jardim Botânico, 1008 – Rio de Janeiro, RJ

Visitação: quinta a terça-feira (fechado às quartas), das 10h às 17h. Entrada gratuita — ideal para famílias, estudantes, crianças, jovens, adultos e idosos.



Website: http://www.fernandafroes.com

