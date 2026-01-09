Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Frigoríficos investem mais em rastreabilidade da carne suína

Embora não haja números específicos sobre os avanços da rastreabilidade de origem da carne suína no Brasil, cuja estimativa de produção é de 5,5 milhões de toneladas para 2025, a aplicação da tecnologia tem crescido no país. Além da segurança alimentar, para o consumidor essa adesão garante mais transparência sobre a classificação de raças como a Duroc, a produção sustentável e sobre a qualidade do produto.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/01/2026 17:44

compartilhe

SIGA
x
Frigoríficos investem mais em rastreabilidade da carne suína
Frigoríficos investem mais em rastreabilidade da carne suína crédito: DINO

Da granja à mesa, a adesão voluntária da rastreabilidade de origem da carne suína no Brasil pelos frigoríficos tem crescido no país, em especial no segmento de produtos premium. Embora não haja números específicos sobre o avanço da aplicação dessa tecnologia no país, o movimento gera mais confiabilidade e transparência para o consumidor sobre o que chega ao prato do brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) estima que a produção suinícola nacional deve fechar 2025 com um total de 5,5 milhões de toneladas, um crescimento acima do esperado de 4,6%. “Com o mercado aquecido e em constante evolução, a rastreabilidade surge como uma ferramenta fundamental neste universo da carne suína, para garantir não apenas informações precisas sobre a origem do produto, mas também para atestar sua qualidade, segurança alimentar e o compromisso com práticas sustentáveis”, afirma Rodrigo Torres, sócio-fundador de O Cortês.

O frigorífico O Cortês - que iniciou suas operações industriais no final de outubro em Raul Soares (MG), na Zona da Mata mineira, e cujos produtos começam a chegar às gôndolas brasileiras a partir do primeiro semestre de 2026 – é um exemplo deste cenário. A marca já entra no mercado garantindo a transparência em todas as etapas da sua cadeia produtiva, por meio do investimento nessa tecnologia.

A rastreabilidade na suinocultura brasileira, embora mais avançada que em outros setores de proteína animal, tem evoluído. “Se antes o controle se limitava a grandes lotes, hoje a tecnologia permite um acompanhamento detalhado, desde a genética dos animais, passando pela nutrição, manejo e bem-estar na granja, até o processamento e a chegada dos cortes finais às prateleiras. Este controle minucioso é um pilar para a segurança alimentar, permitindo a identificação rápida da origem de qualquer eventual problema”, pontua Torres.

O consumidor moderno, mais exigente e consciente, busca por produtos que contém uma história e que estejam alinhados aos seus valores. “A questão não é apenas saber de onde vem a carne, mas como aquele animal foi criado e qual o impacto de todo o processo no meio ambiente. A rastreabilidade é a ferramenta que nos permite entregar essa transparência e construir uma relação de confiança com quem consome nossos produtos”, afirma o diretor do O Cortês, cuja produção de carne suína é focada na raça Duroc, conhecida por características específicas de marmoreio e sabor.

Para o consumidor, a rastreabilidade se traduz em poder de escolha e segurança. Por meio de tecnologias como o QR Code presente nas embalagens, é possível acessar um universo de informações sobre o produto. “Queremos que ele tenha a certeza do que está levando para casa. Nosso sistema de rastreabilidade permite que cada cliente conheça a jornada do produto, da fazenda, onde tudo começa, até a sua mesa. Isso agrega valor, fortalece a marca e, principalmente, garante a segurança alimentar”, destaca Torres.

Além disso, o frigorífico já nasce com planos de exportar para mercados criteriosos como a União Europeia e os Estados Unidos, que valorizam qualidade e certificações rigorosas, a partir do final de 2026.

Sustentabilidade e diferenciação por raças

A rastreabilidade é também um pilar para a sustentabilidade. Ao monitorar cada etapa da cadeia produtiva é possível otimizar o uso de recursos, reduzir o desperdício e garantir práticas de bem-estar animal e de produção sustentável, como, por exemplo, a compensação das emissões de gases de efeito estufa.

No O Cortês, a ferramenta orienta sua estratégia de carbono neutro, que atualmente consiste no plantio de 190 hectares de florestas – 130 de eucalipto e 60 de regeneração de floresta nativa, além da mitigação por meio de ações como tratamento dos dejetos dos suínos em biodigestores e sua utilização para produção de energia elétrica renovável.

Estima-se que existem cerca de 16 raças de suínos no Brasil, entre industriais e autóctones e, por isso, a sua classificação é outra tendência que a rastreabilidade potencializa. Assim como no mercado de carnes bovinas, onde raças como a Angus se destacam, na suinocultura, raças como a Duroc oferecem características de sabor, maciez e marmoreio que agradam brasileiros e estrangeiros. “A rastreabilidade garante a procedência e a pureza da raça, assegurando ao consumidor que ele está, de fato, comprando um produto premium”, destaca o diretor do O Cortês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como identificar se a carne suína é rastreada

  • QR Code: a maioria das empresas que investem em rastreabilidade disponibiliza um código na embalagem, para ser scaneado por câmera de celular.
  • Navegação pelas informações: após leitura do código, o consumidor poderá ser direcionado para uma página com dados sobre a origem do animal, a fazenda de criação, informações sobre a raça (no caso de O Cortês, a Duroc) e, em sistemas mais avançados, também sobre as certificações de bem-estar animal.
  • Compreensão dos selos: por meio do QR Code, também são acessados os selos de certificação de bem-estar animal, de carbono e de rastreabilidade da raça.


Website: http://www.ocortes.com

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay