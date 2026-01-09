Cegonha integra Mastercard e projeta avanço bilionário

O Grupo Cegonha Soluções anunciou um dos movimentos mais importantes de sua trajetória: o lançamento de sua nova plataforma de gestão de combustível integrada a meio de pagamento, desenvolvida em parceria com a Mastercard. A novidade faz com que a companhia passe a atuar na maior rede de aceitação de postos do Brasil, ultrapassando a marca de 50 mil pontos de abastecimento.

A expansão chega em um momento de mudança no setor. O mercado de gestão de frotas vive uma pressão crescente por eficiência, digitalização e redução de custos operacionais. O combustível, responsável por uma das maiores despesas das empresas, exige controle rigoroso, decisões rápidas e ferramentas que permitam visão completa do consumo. É exatamente nesse cenário que a Cegonha Soluções acelera seus investimentos.

A nova plataforma foi desenvolvida para resolver um dos problemas mais antigos e críticos do segmento: a limitação de postos. Com o cartão Mastercard, gestores passam a ter liberdade total para abastecer em qualquer posto do país, sem ágio e sem restrições de rede, um obstáculo que por décadas limitou o crescimento e a competitividade de inúmeras frotas brasileiras.

Além da aceitação ampliada, o sistema utiliza Inteligência Artificial e Business Intelligence (BI) para gerar análises em tempo real, identificar desperdícios, sugerir otimizações e permitir que decisões estratégicas sejam tomadas com mais segurança. Relatórios avançados, filtros específicos e indicadores críticos tornam o controle mais simples, direto e eficiente.

A iniciativa se soma a um ecossistema em expansão. Atualmente, o grupo já oferece serviços de gestão de manutenção, gestão de multas e ferramentas de monitoramento avançado. A partir do primeiro trimestre de 2026, a empresa dará mais um passo, adicionando tag de pedágio válida em todo o país, telemetria, rastreamento e pagamento de IPVA diretamente pela plataforma. A proposta é entregar uma solução completa, que centralize toda a operação da frota em um único ambiente.

Com escritórios na Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, o Grupo Cegonha Soluções vive uma fase acelerada de crescimento e planeja administrar mais de R$ 3 bilhões em transações nos próximos dois anos.

Segundo o CEO Manuel Luz, a expansão reforça o compromisso da empresa com simplicidade e eficiência. “A Cegonha nasceu para resolver problemas reais. Nosso foco é tecnologia que funciona, com atendimento humano e resultados concretos”, afirma.

Para Tiago Lima, Diretor Comercial do grupo, a solução representa um avanço decisivo. “Com nossa solução de gestão de abastecimento integrada ao cartão Mastercard, estamos eliminando a limitação de postos que sempre travou e limitou o gerenciamento e crescimento das frotas brasileiras. Agora, o gestor tem liberdade total para abastecer em qualquer lugar do país, com controle absoluto e sem custos ocultos. É uma mudança de paradigma para todo o mercado”, destaca.

Com tecnologia proprietária, portfólio de serviços e equipe técnica, o Grupo Cegonha Soluções amplia sua atuação no setor de gestão de frotas no Brasil. A expansão nacional e a integração de diferentes soluções em uma única plataforma refletem a estratégia operacional adotada pela empresa para os próximos anos.