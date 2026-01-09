KidZenith disponibiliza solução digital para febre infantil

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) reduziu o limite de febre em crianças de 37,8°C para 37,5°C na medição axilar, segundo o documento Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses, publicado em maio de 2025.

A atualização também busca reduzir a "febrefobia", ansiedade excessiva dos pais diante da febre, orientando que a avaliação do estado geral da criança deve preceder qualquer medicação ou procura por atendimento médico.

Dra. Juliana Reges, pediatra e fundadora da plataforma Kidzenith Health AI, reforça que, para definir se a febre exige observação domiciliar ou atendimento imediato, o estado geral da criança é mais importante do que a temperatura isolada.

“Sinais como prostração, dificuldade respiratória, recusa persistente de líquidos, convulsões, rigidez de nuca, manchas na pele, choro inconsolável ou febre em menores de três meses indicam a necessidade de avaliação médica imediata”, aponta a médica.

Segundo a pediatra, muitos pais têm dificuldade em identificar corretamente quando seus filhos estão com febre porque utilizam referências imprecisas, métodos inadequados de aferição ou se baseiam apenas no toque.

“É essencial compreender as diferenças entre febre e variações normais da temperatura corporal, para evitar tanto a banalização de quadros potencialmente graves quanto intervenções desnecessárias, como a automedicação precoce”, afirma a profissional.

O guia orientativo da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), intitulado Febre: mitos que determinam condutas, indica que medidas não-medicamentosas podem auxiliar no controle da febre e ressalta que informações claras e adequadas a pais e cuidadores são essenciais para reduzir a febrefobia e apoiar decisões mais conscientes sobre o manejo da febre.

Agente virtual Bibi

A fundadora da Kidzenith Health AI destaca que, quando estruturadas adequadamente, soluções digitais podem servir como um elo entre consultas, oferecendo acompanhamento diário, registro de sintomas e acesso rápido a orientações seguras.

“Isso ajuda os pais a se sentirem amparados, mais confiantes e menos reativos, ao mesmo tempo em que o pediatra recebe informações mais completas e organizadas”, pontua a pediatra.

A KidZenith Health AI oferece educação em saúde, registro de dados clínicos e orientação contínua. A plataforma disponibiliza a agente virtual Bibi, que inclui um chat de dúvidas como apoio educativo e um gráfico de temperatura.

“A Bibi não realiza diagnóstico, portanto, não substitui a avaliação profissional, mas auxilia a reconhecer sinais de alerta e a entender quando observar ou procurar atendimento e organizar informações, preparando a família para uma conversa mais assertiva com o pediatra”, explica a Dra. Juliana Reges.

Ao fornecer informações baseadas em protocolos pediátricos, a Bibi orienta sobre quando e como agir, desestimulando práticas inseguras ou intervenções caseiras sem respaldo científico.

Segundo a fundadora, o gráfico permite acompanhar a evolução da temperatura ao longo do tempo, considerando variações fisiológicas relacionadas à idade e sintomas associados, funcionando como registro e suporte ao acompanhamento contínuo.

“Isso ajuda os pais a identificar padrões, picos febris persistentes ou respostas às medidas adotadas, trazendo mais clareza e segurança na tomada de decisão”, comenta a médica.

O histórico organizado permite que os pais forneçam dados objetivos ao pediatra em situações de emergência, como início da febre, duração, frequência dos picos e resposta a antitérmicos. Segundo a médica, essas informações qualificam a avaliação clínica, agilizam decisões e reduzem falhas de comunicação comuns em situações de estresse.

“A KidZenith tem o objetivo de ampliar o cuidado para além da consulta pontual e fortalecer a parceria entre famílias e profissionais. Isso pode melhorar a adesão às orientações e contribuir para decisões mais seguras e baseadas em informação. Educação em saúde é uma ferramenta poderosa de prevenção de riscos”, conclui a Dra. Juliana Reges.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para conferir mais informações sobre a agente virtual Bibi, basta acessar: http://www.kidzenith.ai/