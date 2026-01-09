Rede Total Care adota medidas para reduzir risco de trombose

Hospitais da Rede Total Care adotam protocolos clínicos integrados, coordenados entre diferentes áreas da saúde, para prevenção de casos tromboembólicos, como trombose e embolia pulmonar com o objetivo de reduzir a incidência dessas situações.

A estratégia envolve a atuação conjunta de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas, com plano de cuidado alinhado que combina terapia medicamentosa, métodos mecânicos e mobilização precoce. A abordagem tem como objetivo prevenir complicações e orientar o uso adequado de medicamentos durante o período de internação.

Segundo Felipe Malafaia, cardiologista e coordenador da especialidade na Rede Total Care, o protocolo permite identificar pacientes com risco aumentado e orientar condutas terapêuticas baseadas em critérios clínicos, com monitoramento contínuo.

O tema foi discutido durante simpósio realizado no Hospital Paulistano, da Rede Total Care, com apoio do Centro Edson Bueno, estrutura dedicada a ensino, pesquisa e inovação do Grupo Amil. O encontro promoveu atualização de profissionais de saúde sobre práticas relacionadas ao tromboembolismo venoso (TEV).

Fluxo da abordagem combinada

A prevenção do TEV na Rede Total Care é baseada na estratificação inicial do risco do paciente, realizada na admissão hospitalar. As decisões terapêuticas são definidas considerando condições clínicas, risco de sangramento e outras comorbidades. O cuidado é executado de forma integrada entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos.

Segundo Felipe Malafaia, a atuação coordenada permite padronização das condutas e acompanhamento contínuo dos casos, contribuindo para melhores desfechos.

Sobre a Rede Total Care

A Rede Total Care, do Grupo Amil, é composta por hospitais e serviços de saúde com atuação em atendimento assistencial, prevenção e cuidado especializado. A estrutura integra equipes multiprofissionais e tecnologias direcionadas ao cuidado em diferentes fases da jornada do paciente.