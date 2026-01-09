Cartões virtuais fortalecem gestão na construção civil

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os cartões virtuais de premiação têm se consolidado como uma das principais ferramentas de engajamento e valorização dos colaboradores. Segundo uma pesquisa publicada em matéria pela Incentive, empresas de setores com alta rotatividade, como a construção civil, têm adotado campanhas de incentivo estruturadas em prêmios flexíveis, especialmente cartões de premiação.

A pesquisa confirma que essas iniciativas permitem configurar metas quantitativas e qualitativas sob demanda, alinhadas a datas sazonais ou objetivos específicos, oferecendo maior controle de gastos e liberdade de escolha para os colaboradores. Nesse contexto, os cartões de premiação se consolidam como instrumentos relevantes para estimular engajamento e apoiar a adaptação das empresas às novas demandas de consumo e competitividade.

Em consonância com esses resultados, e de acordo com a pesquisa Benefícios Corporativos 2025, realizada pela Robert Half, 84% dos trabalhadores brasileiros desejam personalizar suas recompensas, mas apenas 21% têm essa possibilidade atualmente. Nesse quesito, segundo o Panorama do Bem-estar Corporativo, de outubro de 2025, divulgado pela Wellhub, os colaboradores esperam que as empresas assumam um papel ativo na promoção do bem-estar. O levantamento mostra que iniciativas voltadas ao reconhecimento, valorização e suporte ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional são vistas como fundamentais para fortalecer o engajamento e a produtividade.

p2xPay e cartões virtuais de premiação para o setor de construção civil

Márcio Amorim, executivo da p2xPay, destaca que "os cartões virtuais de premiação permitem que trabalhadores recebam seus prêmios online, de forma prática e transparente, com liberdade para escolher onde e como utilizá-los." O modelo contribui para:

Redução da rotatividade em canteiros de obra, um dos maiores desafios do setor;

em canteiros de obra, um dos maiores desafios do setor; Maior engajamento e motivação dos colaboradores, que passam a ter objetivos claros e recompensas tangíveis;

dos colaboradores, que passam a ter objetivos claros e recompensas tangíveis; Reconhecimento imediato por meio de premiações digitais, fortalecendo a cultura de valorização e pertencimento.

“Os cartões virtuais de premiação trazem agilidade e autonomia para o trabalhador, ao mesmo tempo em que oferecem às empresas uma ferramenta poderosa de incentivo e retenção. No setor de construção civil, em que a rotatividade é historicamente elevada, essa inovação tem se mostrado decisiva para manter equipes mais estáveis e motivadas”, afirma Amorim.

Impacto no mercado

A adoção de premiações virtuais está diretamente ligada à competitividade das empresas. A pesquisa da Robert Half mostra que, embora 57% dos profissionais estejam satisfeitos com seus pacotes atuais, 76% desejam mudanças, evidenciando que a personalização e a digitalização das recompensas são fatores decisivos para atrair e reter talentos.

Para José Mauro Veçoso, especialista em gestão de pessoas e consultor do setor de infraestrutura, a estratégia de premiação representa um movimento irreversível. “A construção civil vive um momento em que eficiência operacional e valorização do trabalhador precisam caminhar juntas. Soluções virtuais como as da p2xPay ajudam a profissionalizar a gestão de pessoas no canteiro de obras e elevam o padrão de competitividade das empresas”, afirma Veçoso.

Ele acrescenta que o reconhecimento por meio de premiações tem impacto direto na percepção de importância e motivação dos colaboradores. “Quando o trabalhador sente que a empresa investe em seu desempenho e o reconhece com prêmios, a relação de confiança se fortalece — e isso se traduz em menor rotatividade e maior produtividade”, completa.

“Nosso objetivo é transformar a experiência dos colaboradores da construção civil, oferecendo premiações virtuais que realmente reconheçam seus esforços. Ao unir metas claras e recompensas tangíveis, ajudamos empresas a reduzir a rotatividade e a construir ambientes mais produtivos e seguros”, reforça o executivo da p2xPay.

Estratégia central do RH

Amorim reafirma que os cartões virtuais de premiação deixaram de ser tendência e se tornaram uma estratégia central dos Recursos Humanos (RH) das empresas do setor de construção civil. "Com soluções como as da p2xPay, empresas da construção civil conseguem alinhar produtividade, retenção de talentos e valorização dos trabalhadores, fortalecendo sua posição em um mercado cada vez mais competitivo", finaliza o executivo.