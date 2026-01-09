Inscrições para faculdade internacional entram na fase final

A Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília, está com a última chamada no processo seletivo para o American College, um programa de graduação com duplo diploma Brasil–Estados Unidos. No formato 2+2, o estudante cursa os dois primeiros anos no Brasil, com currículo americano, e depois segue para concluir os dois últimos anos em uma universidade parceira nos Estados Unidos, obtendo o título de bacharel em áreas como Ciência da Computação, Administração, Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, Relações Internacionais, entre outros cursos ligados à área de negócios.

Entre as universidades americanas parceiras estão a George Mason University, Cumberland University, Kentucky State University, SUNY Alfred State, Fort Hays State University, entre outras.

O ensino é 100% em inglês e utiliza metodologias ativas e projetos interdisciplinares, como o modelo Collaborative Online International Learning (COIL), que conecta estudantes, professores e colegas de instituições internacionais em atividades conjuntas.

O processo seletivo é realizado em duas fases:

Na primeira fase, os candidatos realizam provas de Matemática e Inglês. Estudantes com créditos AP/IB ou bons resultados em exames como SAT, TOEFL ou IELTS podem ser dispensados dessa etapa.

A segunda fase inclui análise do histórico escolar, envio de um pitch em vídeo de até três minutos, participação em uma atividade simulada de aula e apresentação de portfólio.

“O portfólio é uma ferramenta fundamental em nosso processo seletivo. Ele permite que o estudante apresente não apenas seus resultados acadêmicos, mas também experiências que revelam sua capacidade de realização, o que é importante para avaliarmos a capacidade de êxito desse aluno em nosso programa. Em um mundo cada vez mais conectado, as empresas valorizam candidatos com vivências internacionais e que geram valor de verdade. É esse o tipo de profissional que formamos”, destaca Edson Agatti, diretor executivo da Hayek Global College.

Para a inscrição, o portfólio do estudante deve reunir atividades realizadas em sala de aula, como apresentações de projetos de pesquisa, trabalhos em grupo ou outras iniciativas que demonstrem a capacidade de aplicar conceitos teóricos em situações práticas. Também são valorizadas experiências fora do ambiente acadêmico, como esportes, música, trabalho voluntário, intercâmbios, projetos sociais ou empregos de meio período. Hobbies como leitura, videogames e outras atividades de lazer também podem ser incluídos. “É essencial apresentar detalhes e evidências, como fotos, vídeos e certificados”, reforça o diretor.

Mais informações e inscrições para o processo seletivo 2026 estão disponíveis no site: www.hayekcollege.com