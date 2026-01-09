Kinaxis nomeia Razat Gaurav como o novo CEO

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos, anunciou hoje a nomeação de Razat Gaurav como CEO, em vigor a partir de 12 de janeiro de 2026, a data oficial do seu início, quando ele também começará a ser parte integrante da Diretoria da Kinaxis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108268458/pt/

Razat Gaurav, Kinaxis CEO

"Após uma busca rigorosa, a Diretoria selecionou Razat para liderar a empresa como CEO", afirmou Bob Courteau, CEO interino e presidente da Diretoria da Kinaxis. "Os vinte e cinco anos de experiência de Razat em soluções de cadeia de suprimentos, seu histórico comprovado em crescimento impulsionado por inovação, e sua paixão por desenvolver culturas de alto desempenho o tornam altamente qualificado para essa posição. A Diretoria espera apoiar Razatàmedida que ele lidera a Kinaxis na próxima fase de crescimento e sucesso".

Gaurav tem um histórico estabelecido de construção e dimensionamento de organizações globais em mercados de alto crescimento. Ele foi CEO tanto da Planvie quanto da Llamasoft e anteriormente atuou em papéis seniores na Blue Yonder e na i2 Technologies. Ele também faz parte da diretoria da SPS Commerce, uma empresa de SaaS de capital aberto que ajuda as empresas a trocar dados, automatizar processos e administrar cadeias de suprimento mais eficientes.

Desde que se tornou CEO da Planview em 2021, Gaurav transformou a jornada de IA da empresa, ancorando sua missão para construir o futuro digital do trabalho conectado. Sob sua liderança, a Planview lançou uma plataforma de IA de próxima geração criada para aproveitar o poder das mais recentes e emergentes arquiteturas de dados e recursos de IA com múltiplos agentes. Isso levou a Planview a mais do que dobrar sua receita enquanto manteve altas margens operacionais durante seu mandato.

"Estou animado de fazer parte da equipe da Kinaxis e retornar às minhas raízes em cadeia de suprimentos", afirmou Razat Gaurav, CEO. "A Kinaxis está posicionada de forma única para redefinir o futuro das cadeias de suprimentos inteligentes. Com base no seu rico legado de planejamento concomitante, eu apoiarei a próxima geração de tomada de decisão impulsionada por IA e orquestração de cadeia de suprimentos, usando a plataforma Maestro. Gosto da confiança da Diretoria e prometo liderar a empresa na definição de novos padrões de inovação, construindo parcerias duradouras e criando valores para funcionários, clientes e acionistas".

Essa transição planejada de liderança reforça o compromisso da Kinaxis com criar valor sustentável a longo prazo para funcionários, clientes e acionistas. Com essa nomeação, e outras significantes adiçõesàliderança, incluindo Mark Morgan, presidente do departamento comercial global, a equipe executiva da Kinaxis foi criada para proporcionar crescimento sustentado e liderar a transformação das cadeias de suprimento globais.

Bob Courteau, CEO interino, agora retornaráàsua posição como presidente não executivo da Diretoria da Kinaxis. Dado o recente mandato de Courteau em um papel executivo, Angel Mendez continuará como diretor líder independente.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de Precaução e Informações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas dentro do significado da legislação de valores mobiliários do Canadá. As informações prospectivas se relacionam a eventos futuros ou desempenho previsto. Essas informações são fornecidas para ajudar os leitores a entender as crenças, expectativas e opiniões da gerência na data deste comunicado e podem não ser adequadas para outras finalidades. As informações prospectivas neste comunicadoàimprensa incluem declarações sobre os planos e perspectivas da Kinaxis com relação a crescimento, expansão e inovação. O desempenho real da Kinaxis pode ser substancialmente diferente.

As informações prospectivas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incerteza que podem fazer com que os eventos ou resultados reais difiram, incluindo, sem limitação, os riscos descritos na seção "Fatores de riscos" no formulário anual de informações da Empresa, datado de 26 de fevereiro de 2025 para o ano fiscal com término em 31 de dezembro de 2024 e outros riscos identificados nos registros da Empresa com os reguladores de títulos do Canadá disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca. Esses riscos não são exaustivos. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações prospectivas além daquelas requeridas pelas leis aplicáveis. Devido às razões estabelecidas acima, não se deve depositar confiança indevida nas informações prospectivas.

Fonte: Kinaxis Inc

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260108268458/pt/

Relações com a mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917-446-7227

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+1 613-907-7613