Bitget TradFi Ultrapassa US$2 Bilhões em Volume Diário com o Aumento das Negociações de Ouro

VICTORIA, Seychelles, Jan. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, registrou mais de US$2 bilhões de volume diário de negociações na Bitget TradFi, um marco importante desde seu lançamento público em 5 de janeiro. O desempenho destaca o aumento da demanda por acesso aos mercados tradicionais na plataforma como proteção contra a volatilidade recente. Com isso, os pares de negociações como Gold (XAUUSD), Dow Jones Industrial Average (US30), índice Nasdaq 100 (NAS100), Silver (XAGUSD) e Euro FX (EURUSD) foram os mais negociados em 72 horas.

O aumento das negociações reflete a real necessidade da Bitget TradFi, pois permite que os traders nativos de criptomoedas participem de mercados globais por meio de uma interface de negociação integral. Esse salto mostra que o modelo UEX da Bitget está evoluindo para um gateway em tempo real para negociar mais de 2 milhões de tokens onchain, ações tokenizadas, índices, forex, commodities e metais preciosos como ouro.

Desde o seu lançamento, o Gold (XAUUSD) emergiu como o par mais negociado na Bitget TradFi, ficando em primeiro lugar em volume. A tendência destaca o papel do ouro como instrumento de alta liquidez, bem como um ativo tático usado para capturar oscilações de preços de curto prazo.

“As manchetes desencadearam uma mudança de risco, empurrando os fluxos para o ouro e a prata. O petróleo está se mantendo próximo a -US$60/barril, limitando a pressão da inflação no curto prazo, mesmo com os mercados precificando potenciais choques de oferta e condições financeiras mais restritivas” disse Ryan Lee, Analista-Chefe da Bitget Research.

“O posicionamento na cadeia permanece favorável; os saldos das exchanges estão com tendência de queda, os fluxos de ETF estão se estabilizando e melhorando, e a liquidez das stablecoins permanece elevada sugerindo acúmulo e uma base potencial para uma recuperação de prazo mais alto em vez de uma ampla capitulação”, acrescentou.

A Bitget TradFi foi projetada como ambiente de negociação orientado a eventos, oferecendo acesso de curto prazo a instrumentos financeiros globais. Com US$2 bilhões em volume diário de TradFi agora registrados, a Bitget está reduzindo as barreiras tipicamente associadas aos mercados tradicionais. Este marco está alinhado com a visão UEX mais ampla da Bitget de uma plataforma unificada onde os usuários podem se mover com fluidez entre os mercados, obtendo acesso a ativos globais em todo o mundo.

“A mudança fundamental na gestão de patrimônio está acontecendo agora”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “As pessoas estão mudando de plataformas com taxas e corretagem altas para plataformas como a nossa, que permitem o acesso ativos globais em um mesmo local. Os ativos TradFi tokenizados, como ouro, forex e ações, atualmente são negociados com uma das taxas mais baixas do mundo na Bitget.”

Para começar a sua jornada na TradFi, visite aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, além de oferecer acesso em tempo real a preços de Bitcoin, preços de Ethereum, preços de XRP e outros preços de criptomoedas em uma única plataforma. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de negociação baseadas em IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, e acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, a Bitget Wallet é um aplicativo de finanças diário criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte das finanças do dia a dia. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ele une os blockchain rails com as finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma completa para rampa on/off, negociações, ganhos e pagamentos sem problemas.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como Parceiro Oficial de Criptomoedas da LALIGA, a principal liga de futebol do mundo, nos mercados EASTERN, SEA e LATAM. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a parceira exclusiva de troca de criptomoedas do MotoGP™, uma corridas mais emocionantes do mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b0a7494-ee7e-43c4-ad19-cf91d3952eba

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001158450)