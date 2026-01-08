A PUMA nomeia Nadia Kokni como vice-presidente de Marketing Global da Marca

A empresa de artigos esportivos PUMA nomeou Nadia Kokni como vice-presidente de Marketing Global da Marca, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2026. Nadia integra a equipe de liderança global da PUMA e se reporta diretamenteàDiretora de Marca, Maria Valdes.

Em sua nova função como a principal líder global de marketing da PUMA, Nadia supervisionará a estratégia de marketing da marca, a direção criativa de marketing da marca, o marketing integrado e a comunicação em nível global. Sua nomeação ocorre em um momento em que a PUMA acelera sua ambição global de marca e aprimora a narrativa em torno de seus ícones de produto e linha de inovação.

Nadia traz consigo uma vasta experiência internacional na formação e transformação de marcas globais líderes nos setores de esporte, moda e estilo de vida. Ela ocupou cargos de liderança sênior na JD Sports, H&M, adidas, Tommy Hilfiger e, mais recentemente, na Hugo Boss como vice-presidente sênior de Marketing e Comunicação Global, onde liderou a transformação em larga escala da marca e a aceleração digital.

“Nadia é uma líder de marketing de classe mundial com comprovada capacidade de construir marcas globais modernas por meio de clareza estratégica, excelência criativa e relevância cultural”, disse Maria Valdes, diretora de Marca da PUMA. “Sua nomeação ocorre em um momento importante para a PUMA,àmedida que aproximamos ainda mais a criação de produtos e a narrativa. A liderança de Nadia nos ajudará a oferecer narrativas de produto mais impactantes, maior reconhecimento da marca e conexões mais profundas com os consumidores em todo o mundo.”

A nomeação de Nadia surge na sequência da recente decisão da PUMA de reunir Marketing de Marca, Produto, Direção Criativa, Inovação e Estratégia de Mercado numa única organização global liderada pela diretora de Marca, Maria Valdes.

“Estou muito feliz em me juntaràPUMA em um momento tão empolgante para a marca, que possui um legado poderoso e uma clara oportunidade de liderar na interseção entre esporte, cultura e desempenho. Estou ansiosa para trabalhar com Maria e as equipes ao redor do mundo para criar narrativas ousadas e significativas que inspirem os consumidores e acelerem a próxima fase de crescimento da PUMA”, disse Nadia.

Nadia substitui Richard Teyssier, que decidiu deixar a PUMA para buscar outras oportunidades.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Há mais de 75 anos, a PUMA impulsiona o esporte e a cultura, criando produtos de alta performance para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de performance e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento, Basquete, Golfe e Automobilismo. A marca colabora com designers e marcas renomadas para trazer influências esportivas para a cultura urbana e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e sua sede fica em Herzogenaurach, na Alemanha.

Contato para a Imprensa: Robert-Jan Bartunek – Comunicação Corporativa da PUMA – robert.bartunek@puma.com