Nexo lança Crédito com Juros Zero, 0% de APR e sem taxas

A Nexo, uma das principais plataformas de ativos digitais, anunciou hoje o lançamento do Crédito com Juros Zero (ZiC), que passa a integrar a Nexo Credit Line como uma solução de empréstimo de referência. O ZiC permite que detentores de Bitcoin e Ethereum acessem liquidez com juros de 0% por um prazo fixo, sem o risco de liquidação forçada antecipada.

Antes disponível apenas pelos serviços de Private e OTC da Nexo, o crédito estruturado com juros zero vinha sendo utilizado nos canais privados da Nexo e agora passa a estar amplamente acessível por meio do Crédito com Juros Zero. Em 2025, essa modalidade já viabilizou mais de US$ 140 milhões em liquidez.

Uma solução abrangente para investidores, traders e empresas

O Crédito com Juros Zero foi criado para clientes que buscam liquidez sem abrir mão de seu posicionamento de longo prazo. Ele atende detentores de BTC e ETH que preferem não vender, investidores de alto patrimônio que gerenciam o timing de eventos tributáveis ou grandes aquisições, traders ativos em busca de oportunidades de mercado com risco definido e empresas que usam ativos digitais para financiar operações ou planos estratégicos.

Criado para oferecer tranquilidade

O ZiC oferece um nível de previsibilidade raro no crédito lastreado em criptoativos. Em vez de monitorar índices de LTV ou se preocupar com liquidações provocadas pelo mercado, o cliente acessa crédito com 0% de juros dentro de uma estrutura estável. Cada posição em ZiC conta com um caminho de pagamento pré-definido, totalmente visível desde o primeiro dia. O cliente escolhe o prazo e o valor, enquanto o Preço Mínimo de Liquidação integrado garante que o empréstimo não possa ser liquidado antes do vencimento, e o Preço Máximo de Liquidação permite travar ganhos até esse limite. No vencimento, o pagamento é simples, com a opção de quitar em stablecoins ou com o colateral, dependendo da posição do mercado dentro da faixa pré-estabelecida. Para quem deseja manter a exposição, o ZiC Renewal possibilita estender o contrato com novos termos, sem precisar encerrar ou refazer o empréstimo.

"Atualmente, quem busca crédito quer liquidez que seja eficiente em custos, transparente e livre das incertezas trazidas pelo risco de liquidação", afirmou Elitsa Taskova, diretora de produto da Nexo. "O Crédito com Juros Zero entrega exatamente isso: uma estrutura de crédito totalmente pré-definida, na qual é possível confiar do início ao fim".

Definindo um novo padrão para o crédito responsável com criptoativos

À medida que a demanda por crédito cresce e os principais ativos digitais consolidam seu papel como a base de colateral mais sólida do setor, o mercado migra de modelos focados em juros para estruturas que priorizam previsibilidade e controle do cliente. O crédito lastreado em criptoativos atingiu US$ 73,59 bilhões no 3º trimestre de 2025, um aumento de 38,5% em relação ao trimestre anterior, superando o pico do ciclo anterior1, refletindo uma qualidade de colateral mais forte e uma participação institucional mais profunda.

Como pioneira no crédito lastreado em criptoativos e hoje a segunda maior credora de criptoativos do mundo2, a Nexo continua moldando o setor. O Crédito com Juros Zero coloca a Nexo na linha de frente da inovação em crédito responsável, oferecendo uma solução pensada para a realidade atual do mercado de empréstimos.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma de riqueza de ativos digitais, desenvolvida para capacitar clientes a aumentar, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riquezas, com foco no sucesso do cliente e na entrega de soluções personalizadas, apoiadas pelo atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Desde 2018, a Nexo oferece oportunidades incomparáveis a clientes visionários em mais de 150 jurisdições. Com mais de US$ 11 bilhões em ativos sob gestão e US$ 371 bilhões processados, entregamos valor duradouro a milhões de pessoas no mundo todo. Nossa plataforma unificada integra tecnologia avançada e uma abordagem centrada no cliente, oferecendo rendimentos elevados em poupanças flexíveis e com prazo fixo, empréstimos com garantia em criptoativos, ferramentas de trading sofisticadas e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão cripto de débito/crédito. Amparada por uma expertise profunda do setor, um modelo de negócios sustentável, infraestrutura robusta, segurança rigorosa e licenças globais, a Nexo impulsiona a inovação e a prosperidade de longo prazo.

