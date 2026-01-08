Estée Lauder anuncia a atriz Daisy Edgar-Jones como sua mais nova embaixadora global da marca

A Estée Lauder anunciou hoje que contratou a aclamada atriz britânica Daisy Edgar-Jones como sua mais nova embaixadora global da marca. Daisy representará os produtos de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias da Estée Lauder, com sua primeira campanha estreando em 2de fevereiro em mídia impressa, digital e nas lojas. Ela se junta ao atual elenco de talentos globais da Estée Lauder, incluindo Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina Porizkova e Yang Mi.

Daisy Edgar Jones for Estée Lauder

“Como atriz, adoro como a maquiagem pode contar a história de quem somos. Sempre admirei a forma como a Estée Lauder celebra a confiança e a individualidade das mulheres. O legado, a elegância e a força da marca são muito inspiradores”, disse Daisy Edgar-Jones. “É surreal fazer parte da família Estée Lauder — e realmente parece uma família.”

“Daisy é, sem dúvida, a grande revelação de sua geração”, disse Justin Boxford, presidente global da Marca Estée Lauder. “Além de ser uma atriz incrivelmente talentosa, ela incorpora o ethos da marca Estée Lauder. É inspiradora e, ao mesmo tempo, acessível, e seu espírito confiante e jovem, aliado a um senso de estilo inato, irá inspirar consumidores de diferentes gerações. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Daisy, nossa mais nova Embaixadora Global da Marca Estée Lauder.”

Sobre Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones é uma atriz aclamada pela crítica, conhecida por suas performances versáteis no cinema, na televisão e no teatro. Ela ganhou amplo reconhecimento em 2020 por sua atuação revelação ao lado de Paul Mescal na série indicada ao Emmy Normal People, baseada no best-seller de Sally Rooney. Desde então, Edgar-Jones estrelou Where the Crawdads Sing, adaptação do best-seller do New York Times, e a minissérie da FX Under the Banner of Heaven, pela qual foi indicada ao Globo de Ouro.

Edgar-Jones também liderou o sucesso recorde da Universal em 2024, Twisters, dirigido por Lee Isaac Chung e estrelado ao lado de Glen Powell, e recentemente atuou em On Swift Horses, ao lado de Jacob Elordi e Will Poulter. Edgar-Jones poderá ser vista em seguida interpretando Elinor Dashwood na adaptação de Sense and Sensibility, de Jane Austen, com estreia prevista para 11 de setembro de 2026. Também em 2026, Edgar-Jones estrelará ao lado de Michelle Williams em A Place in Hell,, e atualmente está filmando o thriller da Netflix Here Comes the Flood, que também conta com Denzel Washington e Robert Pattinson.

Sobre a Estée Lauder

A Estée Lauder é a marca principal da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, pioneira da beleza e uma das primeiras empreendedoras do mundo, a marca continua hoje seu legado de criar produtos de cuidados com a pele e maquiagem altamente inovadores, sofisticados e de alto desempenho, além de fragrâncias icônicas — todos desenvolvidos com uma profunda compreensão das necessidades e dos desejos das mulheres. Atualmente, a Estée Lauder se conecta com mulheres em mais de 150 países ao redor do mundo e em dezenas de pontos de contato — das lojas físicas aos canais digitais. E cada uma dessas relações reflete, de forma consistente, o ponto de vista poderoso e autêntico de Estée.

