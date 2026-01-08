A ITRS adquire a IP-Label para fortalecer suas capacidades de monitoramento da experiência digital e expandir sua presença na Europa

A ITRS, fornecedora líder de soluções de monitoramento e observabilidade de TI em tempo real para serviços financeiros e setores regulamentados, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição da IP-Label, provedora líder em Monitoramento da Experiência Digital (DEM) com sede na França. A aquisição fortalece as capacidades da ITRS em DEM e expande significativamente sua presença no mercado europeu.

A IP-Label atende a mais de 310 clientes corporativos em 25 países por meio de sua plataforma Ekara, baseada em inteligência artificial, que oferece monitoramento abrangente de transações sintéticas (STM), monitoramento de usuários reais (RUM) e triagem de incidentes orientada por IA para identificar e resolver proativamente problemas de desempenho antes que eles afetem clientes ou funcionários.

As capacidades exclusivas da plataforma Ekara incluem o monitoramento de aplicações web complexas, aplicações cliente pesado (thick client), sistemas críticos para o negócio, aplicações móveis, quiosques de autoatendimento e infraestrutura de desktop virtual (VDI), com opções de implantação que abrangem ambientes em nuvem, auto-hospedados e híbridos. Além disso, a IP-Label oferece fortes capacidades de suporte ao cliente por meio de sua plataforma de automação de testes. Essas capacidades complementam a oferta DEM existente da ITRS, bem como suas soluções líderes de mercado para monitoramento de infraestrutura e aplicações.

"A experiência digital tornou-se a linha de frente do desempenho dos negócios e da satisfação do cliente. A IP-Label traz tecnologia DEM de nível empresarial que acelerará nossa liderança nessa categoria crítica", disse Ryan Terpstra, CEO da ITRS. "Essa aquisição acelera nossa transformação na principal plataforma de observabilidade para os ambientes de TI mais exigentes do mundo. Juntamente com a IP-Label, forneceremos observabilidade holística abrangendo infraestrutura de TI, desempenho de aplicativos e experiência digital — tudo com a capacidade e configuração híbridas que os setores complexos e regulamentados exigem."

A empresa foi reconhecida nos Quadrantes Mágicos do Gartner de 2024 e 2025 para Monitoramento da Experiência Digital (DEM). A aquisição fortalece significativamente a posição da ITRS no mercado europeu de TI. A IP-Label também traz um ecossistema de parceiros consolidado e parceiros de serviço globais.

"A integração com a ITRS proporcionaàIP-Label os recursos, a escala e a plataforma de observabilidade necessários para acelerar nossa trajetória de crescimento, mantendo nosso compromisso com a inovação e o sucesso do cliente", disse Philippe Borfiga, co-CEO da IP-Label. "Juntos, oferecemos uma solução de monitoramento de ponta a ponta altamente eficaz em termos de custos para serviços digitais — da experiência do clienteàinfraestrutura de back-end. A vasta experiência da ITRS em atender grandes empresas a torna a parceira ideal para o nosso próximo capítulo de crescimento."

A transação deverá ser concluída em meados de janeiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Sobre a ITRS

A ITRS oferece soluções de monitoramento e observabilidade em tempo real que ajudam instituições financeiras e empresas a garantir resiliência operacional, desempenho e conformidade. Utilizada por bancos líderes e empresas globais com múltiplas marcas, a ITRS permite que as equipes detectem, diagnostiquem e resolvam problemas de TI antes que eles impactem seus clientes ou seus negócios. Saiba mais em www.itrsgroup.com.

Sobre a IP-Label

Fundada em 2001 e sediada em La Garenne-Colombes, França, a IP-Label é líder em Monitoramento da Experiência Digital. Através de sua plataforma Ekara, baseada em IA, a IP-Label ajuda empresas a monitorar e otimizar o desempenho de seus serviços digitais críticos em aplicações web, mobile, API, thick client e VDI. A empresa atende a mais de 310 clientes em 25 países e foi reconhecida nos Quadrantes Mágicos do Gartner de 2024 e 2025 para Monitoramento da Experiência Digital. Para mais informações, acesse www.ip-label.com.

Contato de Mídia:

itrs@aspectusgroup.com