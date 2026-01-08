A Prodapt conquista a certificação ISO 42001, o novo padrão global para IA empresarial responsável

A Prodapt anunciou hoje que recebeu a certificação ISO 42001, o primeiro e único padrão global para Sistemas de Gestão de IA (AIMS). Marcando um marco significativo em sua trajetória, a Prodapt eleva o padrão para fornecer IA segura, ética e escalável para empresas globais.

A norma ISO 42001 estabelece uma estrutura rigorosa para governar a IA em termos de estratégia, tecnologia e operações.

A certificação, concedida por um órgão independente acreditado, valida a estrutura de gestão de IA de nível empresarial da Prodapt, incluindo supervisão liderada pela alta administração, bases tecnológicas sólidas e processos operacionais rigorosos. Essas medidas garantem que os sistemas de IA sejam projetados, implementados, monitorados e aprimorados de forma responsável ao longo de todo o seu ciclo de vida.

A avaliação enfatiza a gestão de riscos, as práticas éticas de IA, a transparência e a escalabilidade, confirmando a capacidade da Prodapt de identificar e mitigar riscos proativamente, garantindo a responsabilização pelos resultados obtidos por meio de IA. Os controles com intervenção humana são sistematicamente incorporados aos fluxos de trabalho de IA, apoiados por modelos de responsabilidade claramente definidos, mecanismos de escalonamento e rastreabilidade de decisões.

Manish Vyas, CEO e diretor-geral da Prodapt, afirmou: “À medida que as empresas migram para a tomada de decisões orientada por IA, a confiança e a governança tornam-se imprescindíveis. A ISO 42001 é uma referência global robusta para o que é necessário para operacionalizar a IA de forma responsável, e esta certificação reflete a profundidade do nosso compromisso executivo, o rigor da governança e os aprendizados práticos obtidos com implementações de IA em larga escala. Esta certificação oferece aos nossos clientes a confiança necessária para expandir a IA conosco com ousadia, sabendo que ela é governada, segura e pronta para uso corporativo.”

A certificação também reconhece a governança de ciclo de vida de IA de ponta a ponta da Prodapt (design, construção, aprimoramento e descontinuação), apoiada por documentação abrangente, trilhas auditáveis ??e monitoramento contínuo.

Essas capacidades são reforçadas por múltiplas implementações de IA em larga escala para empresas globais, permitindo inovação em grande escala sem comprometer a confiança ou a conformidade.

Estar entre um seleto grupo de fornecedores globais de serviços de tecnologia a obter a certificação ISO 42001 reforça a liderança da Prodapt em IA responsável.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é líder mundial em tecnologia com foco em IA, provendo consultoria, reengenharia empresarial e gestão de serviços para as maiores empresas de telecomunicações e tecnologia que construem redes e experiências digitais do amanhã. A Prodapt é uma empresa com investimento da ServiceNow, tendo destaque como especialista no Gartner eMQ para serviços de consultoria e implementação de IA generativa.

Conectando 1,1 bilhão de pessoas e 5,4 bilhões de dispositivos em todo o mundo, a Prodapt tem como clientes Google, Amazon, PayPal, SoftBank, ServiceNow, Ciena, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, British Telecom, Deutsche Telekom, Samsung e muitos outros.

Reconhecida como uma empresa "Great Place To Work® Certified™", a Prodapt conta com mais de 6.000 especialistas em tecnologia e setores específicos atuando nas Américas, Europa, Índia, África e Japão. A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial The Jhaver Group, com mais de 130 anos de história e mais de 32.000 colaboradores em mais de 80 localidades ao redor do mundo.

Acesse www.prodapt.com para obter mais informações. Siga-nos no LinkedIn.

