Sodali & Co anuncia nomeações para sua liderança executiva

A Sodali & Co (a "empresa" ou "Sodali"), empresa líder global em consultoria de stakeholders focada no mercado de capitais, tem o prazer de anunciar quatro nomeações para sua Equipe de Liderança Executiva (ELT), sob a direção do CEO Andrew Benett. Esses novos cargos de liderança fortalecerão a capacidade da Sodali de responder às necessidades em constante evolução de seus clientes, oferecendo um conjunto integrado de serviços de consultoria em relações com acionistas, sustentabilidade e comunicação estratégica em escala global.

Os compromissos são os seguintes:

Brett Clegg foi promovido a Diretor Comercial. Anteriormente, Brett foi presidente da região Ásia-Pacífico da Sodali, com sede no escritório da empresa em Sydney. Ele é especializado em assessorar clientes em comunicação estratégica, gestão de crises e transações no mercado de capitais. Antes de ingressar na Sodali, Brett passou mais de duas décadas em cargos executivos e editoriais de alto nível em alguns dos principais veículos de comunicação da Austrália, incluindo o The Australian Financial Review, o The Australian e o The Daily Telegraph.

Aneliya Crawford ingressou na empresa como Diretora de Parcerias e Chefe Global de Consultoria para Acionistas, com sede em Nova York. Mais recentemente, Aneliya atuou como diretora de Consultoria Corporativa para Acionistas nas Américas do UBS. Anteriormente, como diretora Global de Ativismo e Defesa de Acionistas no UBS, ela estruturou a prática de ativismo e defesa de acionistas para o banco de investimentos globalmente. Antes do UBS, Aneliya foi sócia da área de Fusões e Aquisições do escritório Schulte, Roth & Zabel, onde co-liderou um dos principais grupos de ativismo de acionistas no direito privado. Anteriormente, ela foi sócia da área de Fusões e Aquisições do escritório Olshan Frome Wolosky.

Liz Micci ingressou na empresa como diretora de Atendimento ao Cliente e chefe Global de Comunicação Estratégica, com sede em Nova York. Liz é uma executiva de comunicação experiente, com 25 anos de atuação em importantes empresas de comunicação estratégica. Com expertise em comunicação corporativa, de crise e financeira, Liz chegaàempresa vinda da FGS Global, onde ocupou diversos cargos de liderança, sendo o mais recente a co-liderança da área de Estratégia Global e Reputação e a participação no Comitê Executivo da América do Norte.

Nadia Krivickova ingressou na empresa como diretora de Recursos Humanos, com base em Nova York e Stamford, Connecticut. Nadia chegaàSodali vinda da Forensic Risk Alliance, onde atuou como diretora de Recursos Humanos, após quase 20 anos na AlixPartners em Nova York, onde liderou o Planejamento e Operações de Pessoas para as Américas, o Recrutamento Estratégico Global e outras funções-chave na área de Recursos Humanos. Antes de direcionar sua carreira para RH, Nadia foi consultora na área de Consultoria de Riscos da AlixPartners, com foco em contabilidade forense e investigações corporativas.

Além de Brett, Aneliya, Liz e Nadia, os seguintes líderes da Sodali farão parte da recém-formada Equipe de Liderança Executiva:

Dan Wadleigh, diretor financeiro, ingressou na Sodali em 2025 após ocupar cargos de CFO em diversas empresas de Comunicação, Publicidade e Marketing.

Amy Murphy, Diretora Global de Estratégia, ingressou na Sodali vinda da PwC em 2025.

Lauren Palumbo, Chefe de Gabinete, que anteriormente atuou como Chefe de Operações da área de Sustentabilidade da Sodali.

Andrew Benett, CEO da Sodali & Co, comentou:

“Hoje, as empresas enfrentam decisões de alto risco, onde a saúde financeira, a confiança das partes interessadas, o risco de governança e as expectativas de sustentabilidade estão interligados. Na Sodali & Co, estamos em uma posição ideal para ajudar os clientes a navegar por essas dinâmicas com uma abordagem integrada e global, exclusiva em nosso setor.”

A capacidade de atrair e reter talentos de classe mundial como Brett, Aneliya, Liz e Nadia é tanto um endosso quanto um acelerador desta estratégia especializada. Trabalhando juntos como uma só equipe, forneceremos aos nossos clientes conhecimento especializado integrado e consultoria personalizada para abordar questões complexas e interconectadas, identificar e capitalizar oportunidades estratégicas e impulsionar resultados de negócios bem-sucedidos.Entretanto, continuaremos a investir em nossas incomparáveis ??capacidades de dados e inteligência de mercado de capitais para fornecer aos clientes as informações diferenciadas que sustentam nossa oferta.”

Essas nomeações ocorrem após um período de crescimento sustentado para a Sodali. A empresa registrou um ano recorde nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2025,àmedida que os clientes enfrentam questões cada vez mais complexas e interconectadas, incluindo fusões e aquisições transfronteiriças e ativismo acionário.

SOBRE A SODALI & CO

A Sodali & Co é a principal empresa global de consultoria focada em stakeholders para o mercado de capitais, oferecendo um conjunto completo de serviços integrados de assessoria em acionistas, sustentabilidade e comunicação estratégica. A empresa proporciona aos clientes insights diferenciados, expertise integrada e consultoria personalizada para abordar questões complexas e interconectadas, identificar e capitalizar oportunidades estratégicas e impulsionar resultados de negócios bem-sucedidos. A Sodali opera a partir de três sedes globais em Nova York, Londres e Sydney, e conta com o apoio de 12 escritórios regionais nas principais capitais financeiras do mundo. Seu trabalho é consistentemente reconhecido por rankings e prêmios líderes do setor, incluindo o título de Empresa nº 1 em Solicitação de Procurações no Diligent Advisor Awards, nº 1 em Advogada Global de Ativismo no Relatório de Ativismo da Bloomberg de 2025, nº 1 em Gestão de Passivos em Negócios Soberanos e na região Ásia-Pacífico, entre os Gestores de Reputação Mais Recomendados no Spears500 e nº 4 em representação de empresas do FTSE 350 no ranking de consultores corporativos do Reino Unido. Para mais informações, acesse www.sodali.com.

Contatos de Imprensa

Europa:

Victoria Palmer-Moore

vpm@sodali.com

+44 7725 565 545

Austrália/APAC:

Jon Snowball

jon.snowball@sodali.com

+61 477 946 068

EUA:

Liz Micci

elizabeth.micci@sodali.com

+1 347 675 2883