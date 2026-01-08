Prêmio ABC da Comunicação reconhece agências por desempenho no setor

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O 13º Prêmio ABC da Comunicação, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação (ABCCOM), reconheceu agências e profissionais por suas contribuições ao setor de comunicação e marketing. Na edição de 2025, uma agência especializada no setor de energia foi premiada na categoria Melhor Agência de Nicho, além de receber outros reconhecimentos relevantes.

A premiação destacou projetos que abordaram temas como responsabilidade social, cultura corporativa e uso inovador de eventos. Entre os reconhecimentos, estão:

Ouro por um programa de ação voltado à responsabilidade social, ambiental e diversidade com o case “Energia que transforma: um olhar para o futuro”.

Ouro pela implementação de um programa de cultura organizacional, intitulado “Cultura 28K: energia que conecta”.

Bronze na categoria Melhor Uso de Eventos com o case “Edge Experience Lab (SES Brasil - Huawei)”.



Cenário energético e estratégias de nicho no setor de comunicação



O mercado de energia atravessa um período de transformações profundas, impulsionado pela transição para fontes sustentáveis, avanço da digitalização e aumento de regulamentações. Essas mudanças vêm exigindo estratégias segmentadas e direcionadas, que atendam à crescente complexidade do setor.



O CEO da agência premiada, Kaique Martins, destaca: “São mais de cinco anos de construção em que contribuímos para empresas de todo o Brasil se tornarem mais lucrativas, organizadas, previsíveis e escaláveis, sempre de forma estratégica e conectada com as necessidades do mercado.”



Esse cenário reforça como a atuação de agências de nicho pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento estratégico das empresas do setor, ajudando-as a superar desafios e se preparar para inovações fundamentais no mercado de energia.







Sobre o Prêmio ABC da Comunicação



Reconhecido como um dos mais importantes eventos do setor, o Prêmio ABC da Comunicação enfatiza projetos que promovem impacto e inovação em áreas diversas, como branding, design, relações públicas e comunicação digital. A edição de 2025 destacou iniciativas alinhadas a tendências como sustentabilidade, transformação digital e diversidade.





Sobre a agência premiada



Com mais de cinco anos de atuação, a agência premiada é especializada em atender empresas do mercado de energia. Por meio de estratégias personalizadas, a organização desenvolve projetos voltados à organização, escalabilidade e resultados alinhados às demandas do setor energético, que está constantemente em evolução.







