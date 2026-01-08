Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Prêmio ABC da Comunicação reconhece agências por desempenho no setor

A agência de nicho no mercado de energia foi premiada como Melhor Agência de Nicho e conquistou ouros nas categorias Responsabilidade Social e Cultura Corporativa, além de bronze em Melhor Uso de Eventos. A premiação reconheceu projetos voltados à sustentabilidade, à digitalização e à diversidade.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
08/01/2026 15:42

compartilhe

SIGA
x
Prêmio ABC da Comunicação reconhece agências por desempenho no setor
Prêmio ABC da Comunicação reconhece agências por desempenho no setor crédito: DINO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O 13º Prêmio ABC da Comunicação, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação (ABCCOM), reconheceu agências e profissionais por suas contribuições ao setor de comunicação e marketing. Na edição de 2025, uma agência especializada no setor de energia foi premiada na categoria Melhor Agência de Nicho, além de receber outros reconhecimentos relevantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover
A premiação destacou projetos que abordaram temas como responsabilidade social, cultura corporativa e uso inovador de eventos. Entre os reconhecimentos, estão:
  • Ouro por um programa de ação voltado à responsabilidade social, ambiental e diversidade com o case “Energia que transforma: um olhar para o futuro”.
  • Ouro pela implementação de um programa de cultura organizacional, intitulado “Cultura 28K: energia que conecta”.
  • Bronze na categoria Melhor Uso de Eventos com o case “Edge Experience Lab (SES Brasil - Huawei)”.

Cenário energético e estratégias de nicho no setor de comunicação

O mercado de energia atravessa um período de transformações profundas, impulsionado pela transição para fontes sustentáveis, avanço da digitalização e aumento de regulamentações. Essas mudanças vêm exigindo estratégias segmentadas e direcionadas, que atendam à crescente complexidade do setor.

O CEO da agência premiada, Kaique Martins, destaca: “São mais de cinco anos de construção em que contribuímos para empresas de todo o Brasil se tornarem mais lucrativas, organizadas, previsíveis e escaláveis, sempre de forma estratégica e conectada com as necessidades do mercado.”

Esse cenário reforça como a atuação de agências de nicho pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento estratégico das empresas do setor, ajudando-as a superar desafios e se preparar para inovações fundamentais no mercado de energia.


Sobre o Prêmio ABC da Comunicação

Reconhecido como um dos mais importantes eventos do setor, o Prêmio ABC da Comunicação enfatiza projetos que promovem impacto e inovação em áreas diversas, como branding, design, relações públicas e comunicação digital. A edição de 2025 destacou iniciativas alinhadas a tendências como sustentabilidade, transformação digital e diversidade.


Sobre a agência premiada 

Com mais de cinco anos de atuação, a agência premiada é especializada em atender empresas do mercado de energia. Por meio de estratégias personalizadas, a organização desenvolve projetos voltados à organização, escalabilidade e resultados alinhados às demandas do setor energético, que está constantemente em evolução.


Contato
(11) 5194-9220
atendimento@28k.com.br


Website: http://www.28k.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay