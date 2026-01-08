Dootax acumula premiações como taxtech no Brasil

O reconhecimento da Dootax em inúmeras premiações ao longo de sua fundação reflete não apenas o avanço da automação fiscal no país, mas também a capacidade da companhia de se posicionar em um setor marcado pela complexidade regulatória e pela necessidade crescente de eficiência.

Fundada por Yvon Gaillard, Luis Pessoto e Thiago Souza, a empresa acumula reconhecimentos que a colocam entre as startups mais promissoras e as scaleups mais relevantes do ecossistema nacional.



Nos últimos anos, a Dootax foi selecionada para o mapeamento 100 Startups to Watch (2020, 2021, 2022, 2024 e 2025), iniciativa promovida por Pequenas Empresas & Grandes Negócios e Época Negócios em parceria com a EloGroup e a Innovc. A premiação tem como objetivo identificar empresas com maior potencial de gerar impacto em escala nos próximos anos. Além disso, a companhia foi destaque no prêmio Exame Negócios em Expansão, figurando entre as empresas que mais cresceram em 2023, 2024 e 2025.



Outro reconhecimento veio pelo 100 Open Startups, onde a Dootax conquistou o 1º lugar no ranking Productivity em 2025 e foi eleita uma das TOP Open Scaleups em 2022 e 2023.



Para o CEO e cofundador Yvon Gaillard, a trajetória de reconhecimento está diretamente ligada à proposta de valor da companhia. “A Dootax não nasceu apenas para automatizar processos, mas para gerar resultado financeiro e operacional. O mercado nos reconhece porque buscamos entregar eficiência mensurável para mais de 850 grupos econômicos, com foco em oferecer uma automação que permite aos times fiscais deixar de ser operacionais e passar a ser estratégicos”, afirma.



O cenário regulatório atual, marcado pela reforma tributária, abre novas oportunidades para a empresa, e Gaillard avalia que a tecnologia será mandatória nesse processo de adaptação.

“Quando a regra muda, a Dootax tem como foco garantir a prontidão sistêmica. Estamos crescendo porque as empresas entenderam que, no Brasil, compliance fiscal não se faz mais sem automação de ponta”, explica.



“Nossa visão de longo prazo é o conceito de ‘fiscal invisível’: um cenário onde o cumprimento das obrigações aconteça de forma fluida, integrada aos ERPs e bancos, sem fricção. Planejamos continuar expandindo nosso ecossistema para conectar contribuintes e governo, buscando garantir que a produtividade fiscal seja a norma no ambiente de negócios brasileiro, liberando as empresas para focarem em seu core business”, acrescenta.



Luis Pessoto, cofundador e Head of Product, ressalta que os prêmios funcionam como validação técnica da plataforma. “No mercado corporativo, lidando com dados sensíveis de marcas como Magalu, a confiança é técnica. Os prêmios também sinalizam que nossa tecnologia aguenta o volume massivo de processamento que grandes corporações exigem”, ressalta.



O executivo também aponta para o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento como ponto competitivo. “O Fisco brasileiro é um paradoxo: temos regras burocráticas, mas uma fiscalização extremamente tecnológica, talvez a mais avançada do mundo em cruzamento de dados. Estamos investindo para que nossa tecnologia não apenas acompanhe, mas antecipe as exigências do Fisco, utilizando cada vez mais inteligência de dados para garantir performance e compliance”, explica Pessoto.



De acordo com Thiago Souza, cofundador e membro do conselho, a Dootax tem buscado cumprir papel fundamental na transformação cultural do setor fiscal brasileiro. “Historicamente, a área fiscal era vista como um centro de custo manual e burocrático. Hoje atuamos como o catalisador que busca transformar esses departamentos em áreas de inteligência ao automatizarmos o ‘trabalho de robô’ que era feito por humanos, com foco em elevar a maturidade digital das empresas”, afirma.



Para Gaillard, o conjunto de reconhecimentos e a presença constante em rankings nacionais reforçam a consolidação da Dootax como uma das protagonistas no setor de taxtechs.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Esses prêmios pertencem ao nosso time e aos nossos clientes. Processar operações para mais de 35 mil CNPJs com foco em segurança é uma responsabilidade imensa”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://dootax.com.br/