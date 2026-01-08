Série literária Mundo de Luno promove criatividade infantil

De acordo com dados do 4º Painel de Varejo de Livros no Brasil de 2025 noticiados na Publish News, o setor registrou crescimento de 15,84% em quantidade de exemplares comercializados e de 12,92% em faturamento, alcançando a marca de 3,93 milhões de livros vendidos no quarto período do ano.



Ainda segundo a pesquisa, o avanço observado no período está diretamente relacionado ao crescimento da demanda por livros de colorir, com alguns títulos chegando a comercializar cerca de 75 mil unidades em apenas quatro semanas.



Inserida nesse cenário de expansão, a Editora Garden apresenta o Mundo de Luno, uma coletânea composta por três volumes desenvolvidos a partir de uma proposta de psicoeducação lúdica. O material combina literatura infantil, atividades de colorir e estímulos ao desenvolvimento emocional, buscando oferecer uma experiência que vai além do entretenimento.



“A proposta foi criar um produto que, além de entreter, apoie famílias e educadores no processo de construção de habilidades socioemocionais nas crianças, por meio de histórias simples, simbólicas e visualmente envolventes”, explica Edisiane Sousa, diretora da Editora Garden.



Segundo a executiva, os temas foram inspirados em desenhos clássicos da infância, nos quais cada personagem possuía identidade, personalidade e função narrativa.



“Essa estética afetiva guiou toda a criação. O personagem Luno, por exemplo, nasceu inspirado em uma pequena rena, trazendo um traço lúdico e facilmente identificável pelas crianças”, afirma.



Edisiane ressalta que, apesar da ampla oferta de livros de colorir no mercado, o Mundo de Luno tem como objetivo se diferenciar ao integrar atividades criativas com aprendizado emocional. As ilustrações e os textos educativos foram pensados para auxiliar no reconhecimento, na nomeação e na expressão das emoções, enquanto a criança interage com cenários e personagens que simbolizam essas experiências.

Bem-estar, criatividade e afeto fora das telas



A editora também observa o crescimento do interesse de adultos por atividades que promovam bem-estar e desconexão do uso excessivo de telas. “Os livros de colorir se consolidaram como uma alternativa acolhedora para desacelerar, melhorar a concentração, estimular a criatividade e resgatar o prazer do papel e do lápis”, analisa Edisiane.



Para a diretora, esse movimento reforça o livro de colorir como uma opção de presente afetiva e significativa. Segundo ela, o público tem buscado escolhas que aliem utilidade, criatividade e cuidado emocional.



“Nesse contexto, produtos como o Mundo de Luno podem ganhar relevância nas festas de fim de ano, por reunirem afeto, educação e entretenimento em um único presente”, pontua.



O próximo lançamento da editora será o Dicionário de Emoções, projeto que trará explicações, exemplos e ilustrações simbólicas voltadas a auxiliar crianças a compreenderem melhor seus sentimentos.



“Na Garden, acreditamos na importância de as crianças crescerem aprendendo a identificar e nomear suas emoções. Iniciativas como o Mundo de Luno buscam contribuir para a construção desse repertório emocional desde cedo, fortalecendo vínculos familiares e favorecendo um desenvolvimento mais saudável”, conclui.

