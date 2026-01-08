Fintechs e marketplaces transformam mercado de crédito

O mercado de crédito no Brasil passa por um momento positivo, com destaque para as fintechs. Essas instituições tiveram um aumento de 68% no volume de crédito concedido entre 2023 e 2024. Já o crescimento de clientes que são pessoas jurídicas foi de 67%, segundo uma pesquisa da PwC Brasil e da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

Junção de “financial” (financeiro) com “technology” (tecnologia), o termo “fintech” é usado para descrever empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma mais simples, rápida e barata do que os modelos tradicionais, como bancos.

Sérgio Sadok, COO da empresa de serviços financeiros BKOpen, afirma que as fintechs especializadas em concessão de crédito digital têm favorecido uma transformação no mercado brasileiro.

De acordo com o executivo, isso está não só aumentando a participação das fintechs no mercado, mas também exercendo pressão competitiva sobre bancos tradicionais, especialmente em segmentos de crédito de menor valor e consumo.

“As fintechs ampliaram suas bases de clientes, com milhões de usuários individuais e empresariais acessando crédito digital, muitas vezes de forma mais rápida do que nos bancos tradicionais”, afirma Sadok.

O executivo menciona que a digitalização está ampliando a presença do crédito em serviços integrados dentro de marketplaces, plataformas e super apps (aplicativos com múltiplos serviços e funcionalidades). Com isso, criam-se experiências financeiras completas em uma única interface digital.

“Fintechs e plataformas digitais estão oferecendo crédito diretamente dentro de marketplaces ou ecossistemas digitais, reduzindo intermediários e conectando oferta e demanda de forma mais direta”, pontua ele.

O executivo explica que a BKOpen desenvolveu um marketplace que segue o modelo do Open Finance, no qual o cliente acessa todas as ofertas disponíveis em um só local e tem autonomia de escolher a opção financeira mais adequada ao seu perfil.

“O sistema também permite obter informações do cliente para oferecer condições e soluções mais personalizadas e adequadas às necessidades específicas de cada um”, descreve.

Diante de uma maior competição entre bancos tradicionais, fintechs e plataformas digitais, Sadok afirma que o BKOpen tem adotado algumas estratégias para se diferenciar e aumentar seu valor na cadeia de crédito. O investimento em inteligência artificial (IA) combinada com interface de programação de aplicações (API, a “ponte” que permite que sistemas diferentes se comuniquem) é um exemplo.

“Nossa ideia é atingir o autoatendimento completo: o cliente acessar a plataforma, ser atendido por IA, que entenderá seu perfil e irá auxiliá-lo numa jornada de solicitação e avaliação do produto via API. A qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, ele contratará sozinho o produto que desejar”, detalha Sadok.

O uso de IA vem se mostrando uma tendência forte, ao menos, desde 2024, quando 50% das instituições financeiras já adotavam essa tecnologia para a concessão de crédito. O dado consta em um estudo conduzido pela empresa Cinnecta e divulgado pela Finsiders Brasil.

Sadok comenta que o ambiente financeiro brasileiro exige das empresas um equilíbrio constante entre inovação, tecnologia, segurança e conformidade regulatória.

Entre os principais desafios, ele cita a necessidade de permanente adequação às regras do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a adoção de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e de segurança cibernética.

“A combinação de tecnologia, transparência e foco no cliente é o caminho para democratizar o acesso ao crédito e promover a inclusão financeira no Brasil. Com isso, será possível criar um ecossistema mais justo, eficiente e conectado, onde todos possam encontrar as melhores ofertas para suas necessidades financeiras, de forma simples, segura e personalizada”, defende o COO da BKOpen.

Para saber mais, basta acessar o site da BKOpen: https://bkopen.com/