Apex e Allfunds unem forças para ampliar o acesso a investimentos offshore para investidores globais

Apex Fintech Solutions, Inc. (“Apex”), uma plataforma de lançamento de inovação para o ecossistema global de investimentos, anunciou hoje um acordo estratégico com Allfunds (AMS: ALLFG), uma plataforma líder em tecnologia de gestão de patrimônio com mais de € 1,7 trilhão em ativos sob administração. O acordo proporciona uma ampla integração técnica da plataforma Allfunds dentro da Apex AscendOS™ infraestrutura, proporcionando às empresas americanas (para seus negócios offshore nos EUA) e internacionais a capacidade de apoiar investidores globais com acesso facilitado a um amplo universo de fundos mútuos offshore, ETFs e investimentos alternativos.

Ao conectar empresas americanas e internacionais a um vasto universo de fundos offshore, essa integração simplificará o acesso a investimentos internacionais e eliminará a necessidade de as empresas gerenciarem inúmeras conexões individuais com diferentes gestoras de fundos. Para corretoras, consultores de investimento registrados (RIAs) e fintechs, isso expande suas ofertas de investimento tanto em escala global quanto para seus negócios offshore nos EUA, aprimorando a eficiência operacional e fornecendo um conjunto robusto de opções para diversificar portfólios. A solução integrada deverá estar disponível para os clientes da AscendOS no primeiro trimestre de 2026.

Por meio dessa integração técnica, a Allfunds obtém um canal direto para o ecossistema Apex, expandindo significativamente sua presença no mercado offshore dos EUA.

“Nosso foco é impulsionar o crescimento em mercados offshore estratégicos, e essa colaboração com a Apex Fintech Solutions é fundamental para essa estratégia”, disse Daniel J. Alonso, diretor da Allfunds para os EUA. “Ao conectar nossa plataformaàextensa rede da Apex, podemos oferecer nossas soluções abrangentes de gestão de patrimônio a um segmento de mercado totalmente novo.”

“Não se trata apenas de adicionar mais produtos. Trata-se de fornecer um ecossistema totalmente integrado, projetado para remover as barreiras ao investimento global”, disse Bill Capuzzi, CEO da Apex Fintech Solutions. “Nós cuidamos da complexidade da infraestrutura para que nossos clientes possam se concentrar no que fazem de melhor: atender seus próprios clientes. Essa colaboração abre um novo mundo de oportunidades para nossos clientes e consolida nosso papel como plataforma de lançamento para investimentos globais.”

Sobre a Apex Fintech Solutions

A Apex Fintech Solutions fornece as ferramentas e os serviços que permitem a centenas de clientes lançar, expandir e dar suporte a investimentos digitais para dezenas de milhões de investidores finais. A empresa oferece infraestrutura essencial e um ecossistema abrangente de produtos baseados em nuvem para viabilizar e simplificar negociações, gestão de patrimônio, custo de aquisição, declaração de impostos e, por meio de sua subsidiária Apex Clearing™, custódia e compensação.

Para mais informações, acesse o site da Apex Fintech Solutions: https://www.apexfintechsolutions.com

Sobre a Allfunds

A Allfunds (AMS: ALLFG) é a principal plataforma WealthTech de ponta a ponta para os setores de gestão de patrimônio e ativos, com mais de € 1,7 trilhão em ativos sob administração em fundos mútuos, ativos alternativos e ETPs. A Allfunds construiu e continua a desenvolver um ecossistema que abrange toda a cadeia de valor da distribuição de fundos e o ciclo de investimento, com ofertas que incluem soluções de gestão de patrimônio, ferramentas de dados e análises, tecnologia regulatória, soluções ESG e serviços de plataforma tecnológica para fundos mútuos, ativos alternativos e ETFs.

Todos os valores são referentes a 31/12/2025

