Na CES 2026, a Lenovo apresentou um superagente pessoal de IA revolucionário, novos conceitos adaptativos e inovações de dispositivos de última geração para os segmentos de dispositivos móveis, jogos, consumo e comercial

Na CES® 2026, a Lenovo™ revelou uma ampla gama de inovações em seu vasto portfólio, apresentando novas experiências de IA pessoal mais inteligentes, provas de conceito inéditas e grandes atualizações em seus dispositivos para jogos, dispositivos móveis, eletrônicos de consumo e comerciais. De ThinkPad™ a ThinkBook™, ThinkCentre™, Yoga™, IdeaPad™, Legion e Motorola, a Lenovo demonstra como sua visão de IA mais inteligente para todos está se tornando realidade por meio de dispositivos mais adaptáveis, novos formatos arrojados e experiências de software de IA projetadas para se integrarem naturalmente ao dia a dia. O destaque da apresentação foi a estreia do Lenovo e Motorola Qira, um novo tipo de superagente de IA multiplataforma que funciona como um Sistema de Inteligência Ambiental Pessoal.

“Com a Lenovo e a Motorola Qira, estamos entrando em uma nova era da IA ??pessoal: uma era projetada em torno dos usuários, construída com base na confiança e moldada pelo controle deles,” disse Luca Rossi, presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. “Na CES, a IA pessoal ganha vida em todo o nosso portfólio, desde conceitos inovadores e novos smartphones até dispositivos para jogos, consumo e uso comercial. Ao democratizar a IA e permitir que um único superagente de IA funcione perfeitamente em diversos dispositivos – de laptops a telefones com IA e wearables nativos para agentes – estamos oferecendo uma IA mais inteligente para todos e transformando a IA pessoal em um poderoso diferencial no mundo real.”

Lenovo Qira: Uma IA pessoal em todos os dispositivos

Apresentamos o Lenovo e o Motorola Qira, o novo Sistema de Inteligência Ambiental Pessoal projetado para funcionar em dispositivos Lenovo e Motorola, incluindo PCs, smartphones, tablets e wearables. Oferecendo a mesma inteligência unificada, ele aparece como Lenovo Qira em produtos Lenovo e Motorola Qira em produtos Motorola, reforçando a visão da Lenovo de uma única IA pessoal em diversos dispositivos.

Projetado para que os usuários tenham total controle, o Lenovo Qira ajuda as pessoas a se manterem conectadas em todos os dispositivos, a retomarem de onde pararam e a receberem assistência com base em suas instruções. Operando como uma camada de inteligência ambiente, ele reúne informações e insights em segundo plano para dar suporte a tarefas diárias, criatividade e comunicação, processando as entradas somente quando os usuários optam por habilitá-las, inclusive por meio de integrações com parceiros como o Expedia Group, exibindo conteúdo relevante e fazendo a transição perfeita para serviços como Expedia ou Vrbo quando os usuários estiverem prontos para agir.

Para mais detalhes sobre o Lenovo Qira, leia o anúncio completoaqui.

Motorola: Smartphones de ponta e novas experiências de IA

Na CES 2026, a Motorola expandiu seu portfólio de smartphones premium com novos dispositivos emblemáticos e edições limitadas que combinam inteligência artificial pessoal, recursos avançados de câmera e design refinado. Esses novos smartphones destacam como a IA pode aprimorar a criatividade e as experiências cotidianas, integrando-se naturalmente ao amplo ecossistema de dispositivos conectados da Lenovo.

A Motorola também apresentou uma prévia dos primeiros trabalhos conceituais de sua equipe 312 Labs, explorando como os futuros assistentes virtuais com inteligência artificial poderiam fornecer uma assistência mais útil e contextualizada em situações do dia a dia.

Para todos os anúncios da Motorola, cliqueaqui.

Inovações de prova de conceito: Inventando o futuro com ousadia

A Lenovo está apresentando um conjunto de inovações de prova de conceito que oferecem uma visão do futuro de formatos adaptáveis, IA pessoal e novos modelos de interação.

O ThinkPad Rollable XD Concept demonstra como telas expansíveis dinamicamente podem se adaptar a diferentes modos de trabalho e necessidades multitarefa.

demonstra como telas expansíveis dinamicamente podem se adaptar a diferentes modos de trabalho e necessidades multitarefa. Conceito de Hub de IA Pessoal da Lenovo (Projeto Kubit) apresenta um dispositivo pessoal de IA em edge computing projetado para aproximar a IA de alto desempenho do usuário em diversos dispositivos.

apresenta um dispositivo pessoal de IA em edge computing projetado para aproximar a IA de alto desempenho do usuário em diversos dispositivos. O conceito de óculos de IA da Lenovo destaca a interação vestível e sem o uso das mãos, que integra inteligência artificial pessoal aos fluxos de trabalho diários.

destaca a interação vestível e sem o uso das mãos, que integra inteligência artificial pessoal aos fluxos de trabalho diários. Projeto Maxwell: O Motorola 312 Labs revela um protótipo de assistente virtual vestível com inteligência artificial que demonstra como uma única inteligência, sensível ao contexto, poderia operar em diversos dispositivos dentro do ecossistema Lenovo Qira.

Outros conceitos em exibição demonstram ainda mais os displays personalizados, acessórios adaptáveis ??e novas abordagens de interação.

Para o anúncio completo das provas de conceito, cliqueaqui.

Legion Gaming: Levando o desempenho e a imersão ao limite

A Lenovo continua inovando no mundo dos jogos com novos dispositivos projetados para oferecer maior flexibilidade, imersão e desempenho.

O conceito Legion Pro Rollable revela como telas adaptáveis ??podem aprimorar experiências de jogos competitivas e imersivas.

revela como telas adaptáveis ??podem aprimorar experiências de jogos competitivas e imersivas. O Legion Go Gen 2 com SteamOS se baseia no sucesso da Lenovo em jogos portáteis, combinando desempenho poderoso com modos de jogo flexíveis.

A Lenovo também expandiu sua linha de produtos para jogos com atualizações em dispositivos Legion e LOQ, além de novos conceitos focados em jogos.

Para conferir o anúncio completo sobre jogos, cliqueaqui.

Yoga e IdeaPad: PCs com IA para o consumidor: Criatividade e computação cotidiana reinventadas

Em todo o seu portfólio de produtos para o consumidor, a Lenovo apresentou novos dispositivos Yoga e IdeaPad que aproximam a criatividade, a mobilidade e a computação do dia a dia. Além disso, a linha de PCs Lenovo Aura Edition Copilot+ para o consumidor se expande para incluir um novo desktop "tudo em um".

O Ecossistema Yoga Pro 9i Aura Edition , juntamente com o monitor Yoga Pro 27UD-10 e os acessórios para fones de ouvido, é a base da oferta premium da Lenovo para criadores de conteúdo.

, juntamente com o monitor Yoga Pro 27UD-10 e os acessórios para fones de ouvido, é a base da oferta premium da Lenovo para criadores de conteúdo. O Yoga AIO i Aura Edition traz recursos visuais imersivos e design adaptativo para a criatividade em desktops.

traz recursos visuais imersivos e design adaptativo para a criatividade em desktops. Lenovo Smart Connect amplia a continuidade entre dispositivos, incluindo PCs, tablets, smartphones e muito mais, permitindo uma interação mais fluida e fluxos de trabalho diários mais eficientes dentro do ecossistema de dispositivos da Lenovo.

Outros anúncios incluem os mais recentes laptops Yoga, o Yoga Mini no formato desktop e os laptops IdeaPad atualizados.

Para acessar o anúncio completo ao consumidor, cliqueaqui.

Laptops e PCs de mesa comerciais com IA: Tecnologia mais inteligente para o trabalho moderno

Para empresas, a Lenovo apresentou novos PCs comerciais com IA e soluções que combinam desempenho, segurança e durabilidade para ambientes de TI modernos, além de novos recursos e formatos para os PCs Lenovo Aura Edition Copilot+.

Os mais recentes modelos ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-em-1 Aura Edition lideram a linha comercial premium da Lenovo, juntamente com ThinkPad X9 15p Aura Edition para usuários profissionais.

lideram a linha comercial premium da Lenovo, juntamente com para usuários profissionais. O ThinkCentre X AIOAura Edition traz um design moderno exclusivo e recursos inteligentes para o computador de mesa.

A Lenovo também anunciou atualizações em todo o seu portfólio comercial, incluindo o novo notebook ThinkBook, o desktop ThinkCentre e soluções projetadas para dar suporte a ambientes de TI modernos.

Para o anúncio comercial completo, cliqueaqui.

Edições Especiais da Copa do Mundo FIFA 26™

Como parceira tecnológica oficial da FIFA, a Lenovo apresentou uma nova linha de dispositivos de edição especial da Copa do Mundo FIFA 26™ em seus portfólios ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea e Motorola, celebrando desempenho, design e conectividade global.

Para saber mais

Para conhecer todos os anúncios da Lenovo feitos na Lenovo Tech World da CES 2026, acesse o site oficial Kit de imprensa da Lenovo.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106447384/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Adrian Horne, adrianhorne@lenovo.com